Tabel zodii | Cât de infidel(ă) ești, în funcție de zodie. Cine înșală cel mai mult

Astrologia continuă să fascineze prin modul în care încearcă să explice comportamente, reacții și felul în care fiecare zodie gestionează relațiile. Printre temele care stârnesc constant interes se află și infidelitatea, iar unele semne par, cel puțin la nivel simbolic, mai predispuse decât altele să se lase duse de impuls, curiozitate sau dorința de aventură.

Pe baza caracteristicilor dominante ale fiecărui semn zodiacal, se poate contura un „clasament” al nivelului de fidelitate, de la cei mai stabili și greu de clătinat la cei care se plictisesc repede și caută constant senzații noi. În continuare, un portret detaliat al fiecărei zodii, împreună cu gradul de infidelitate asociat (de la 1 la 5 stele).

Cât de infidel(ă) ești, în funcție de zodie

Berbec – 4★

Semn de Foc guvernat de Marte, Berbecul se remarcă prin impulsivitate, energie intensă și dorință de acțiune. Este o zodie care trăiește în prezent și reacționează rapid la stimulii care îi aprind pasiunea. În relații, poate deveni nerăbdător sau tentat de experiențe noi dacă simte stagnare. Totuși, implicarea autentică îl stabilizează și îi temperează spontaneitatea.

Taur – 2★

Zodie de Pământ condusă de Venus, Taurul prețuiește confortul emoțional, loialitatea și stabilitatea. Nu se desprinde ușor dintr-o relație și rareori riscă echilibrul personal. Caută siguranță și continuitate, iar impulsul de a înșela este de regulă slab, apărând doar atunci când legătura de cuplu devine profund nesatisfăcătoare.

Gemeni – 5★

Guvernați de Mercur, Gemenii sunt mereu în mișcare, curioși și dornici de stimulare mentală. Spiritul lor dual și nevoia constantă de varietate îi plasează printre cele mai imprevizibile semne. Oscilează ușor între dorințe și pot ajunge să testeze limitele unei relații dacă monotonia se instalează. Infidelitatea devine uneori o consecință a plictiselii, nu a lipsei de afecțiune.

Rac – 1★

Semn de Apă dominat de Lună, Racul este profund emoțional, atașat și foarte orientat spre familie. Rareori înșală, iar loialitatea este o valoare fundamentală. Pentru el, stabilitatea afectivă este esențială și nu riscă să rănească persoana iubită, decât în situații extreme.

Leu – 4★

Guvernat de Soare, Leul caută apreciere, atenție și confirmări. Fidelitatea depinde adesea de nivelul de validare primit în cuplu. Dacă se simte neglijat, tentația devine mai puternică. Cu toate acestea, atunci când este admirat și susținut, rămâne devotat și protector.

Fecioară – 2★

Semn de Pământ influențat de Mercur, Fecioara este analitică, logică și precaută. Evită situațiile care îi pot complica viața emoțională și nu se aventurează în jocuri riscante. Infidelitatea este puțin probabilă, fiind contrară naturii sale ordonate.

Balanță – 4★

Zodie de Aer guvernată de Venus, Balanța adoră conexiunile sociale, flirtul subtil și armonia. Caută relații rafinate și atracție intelectuală. În anumite situații poate oscila, mai ales dacă simte dezechilibru sau lipsă de afecțiune. Farmecul nativ o face predispusă la tentații.

Scorpion – 3★

Semn de Apă marcat de influența lui Pluto și Marte, Scorpionul este intens, pasional și profund. Poate părea predispus la aventură, însă loialitatea lui devine de neclintit când se atașează cu adevărat. Infidelitatea apare uneori din nevoia de intensitate sau din răzbunare, nu din superficialitate.

Săgetător – 5★

Zodie de Foc guvernată de Jupiter, simbol al libertății și explorării, Săgetătorul se numără printre cele mai instabile semne când vine vorba de exclusivitate. Iubește aventura, schimbarea și experiențele noi, iar rutina îl poate împinge ușor spre abateri.

Capricorn – 1★

Semn de Pământ condus de Saturn, Capricornul tratează relațiile cu seriozitate și disciplină. Odată angajat, își respectă promisiunile și evită orice derapaj care i-ar afecta imaginea și structura personală. Infidelitatea este foarte rară.

Vărsător – 3★

Semn de Aer patronat de Uranus, Vărsătorul este independent și puțin atașat de convenții. Nu acceptă reguli rigide și are o viziune liberă asupra iubirii. Infidelitatea nu apare neapărat din lipsă de sentimente, ci din dorința de autonomie și nonconformism.

Pești – 3★

Semn de Apă influențat de Neptun, Peștii sunt romantici, sensibili și uneori idealisti până la confuzie. Pot aluneca spre ambiguitate emoțională, iar tentațiile apar în perioadele în care realitatea nu mai corespunde visurilor lor. Loialitatea lor depinde mult de stabilitatea emoțiilor.

