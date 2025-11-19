Acasă » Știri » Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 18:02
Nativii unei zodii vor avea probleme în cuplu

Pe 22 noiembrie, Soarele pășește în Săgetător și deschide o etapă mai luminoasă, încărcată cu optimism și energie. Totuși, această vibrație pozitivă se instalează abia după ce reușim să trecem peste tensiunile profunde generate de tranzitele din Scorpion, care continuă să agite emoțiile. Cristina Demetrescu a explicat despre zodiile care vor avea probleme în cuplu. 

Pe 20 noiembrie are loc Luna Nouă în Scorpion, un fenomen ce își lasă amprenta până în jurul datei de 20 decembrie. Această lunație este una complexă: Mercur retrograd, Lilith și alte influențe se suprapun, creând un amestec exploziv care aduce transformări profunde. Venus, prezentă în același semn, încearcă să tempereze atmosfera, dar Luna Neagră amplifică extremele și nevoia de schimbări drastice. Cei care resping schimbarea pot avea de suferit, însă intuiția este extrem de puternică în această perioadă și indică clar ce trebuie lăsat în urmă.

Scorpionul nu aduce diplomație, ci confruntări directe și adevăruri incomode. Este o perioadă în care ies la suprafață informații ascunse și în care suntem forțați să înțelegem cauza reală a unor blocaje emoționale sau situaționale.

Ce zodie va suferi în dragoste

Berbecul este chemat să renunțe la frici și dependențe, câștigând abundență după primul pas spre schimbare.

Taurul trece prin discuții tensionate în cuplu, generate de Mercur retrograd. Acești nativi vor avea probleme în cuplu în perioada următoare.

Gemenii resimt schimbări la locul de muncă și trebuie să ceară o a doua opinie medicală, pentru claritate.

Racii sunt provocați în viața sentimentală, unde gelozia poate crea rupturi.

Leii preiau conducerea în familie, mai ales în situații neașteptate.

Fecioarele trebuie să fie foarte atente la documente și comunicare.

Balanțele se confruntă cu cheltuieli impulsive și emoții intense.

Scorpionii trăiesc transformări radicale, fiind în centrul energiilor săptămânii.

Săgetătorii încep o etapă de introspecție profundă, înaintea unei clarificări viitoare.

Capricornii observă schimbări în cercul de prieteni și planurile sociale.

Vărsătorii trebuie să fie atenți la modul în care sunt percepute deciziile lor.

Peștii au nevoie de echilibru între credințe, planuri și călătorii.

