Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund

În cel mai recent episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene, astrologa Camelia Pătrășcanu a discutat despre previziunile pentru zodiac în următorii ani. Ea a menționat că energia neptuniană va avea un impact profund asupra anumitor zodii, influențând evenimente importante din viața lor.

Potrivit Cameliei Pătrășcanu, o anumită zodie ar putea deveni părinte în 2026, sub influența acestei energii. Astrologul explică modul în care tranzitele planetare pot schimba direcția vieții și aduc transformări semnificative la nivel personal și emoțional.

Zodia care devine părinte în 2026

Pentru Săgetători, influența lui Neptun aduce o abordare mai blândă și înțelegătoare în relația cu copiii, cultivând atât intuiția, cât și claritatea în ghidarea lor. Această energie favorizează maturitatea și curajul de a deveni părinți, chiar și mai târziu în viață, și le permite să îmbine libertatea personală cu responsabilitatea familială.

În același timp, poate evidenția talente, sensibilități sau abilități speciale ale copiilor, iar Săgetătorii au capacitatea de a le susține dezvoltarea printr-un mod atent și pedagogic. Influența neptuniană accentuează conexiunea emoțională și spirituală, determinând o abordare în care sufletul primează, iar dorința de a împărtăși cunoștințe și valori către cei tineri devine mai puternică.

„Pentru Săgetători, iubirea capătă nuanțe neptuniene. Alte nuanțe? Da, nuanțe neptuniene. Pentru părinții săgetători, apropierea de copii vine prin Neptun, deci mai multă indulgență și înțelegere, dar și clară viziune vocațională față de copii. Au un flair care poate funcționa foarte bine și asta le dă abordarea corectă pentru a-și îndruma copiii. Cei care fac copii, pentru că Neptun e fertil, e abundant, e prosper, poate aduce în viața multor săgetători, în sfârșit, maturitatea și curajul de a-și dori copii, chiar la bătrânețe. Și au, într-adevăr, plecarea corectă pentru a putea, într-o mai, fi mari iubitori de libertate. Și sunt, de multe ori, părinți așa de sărbătoare pentru copii, pentru că sunt și foarte sociali. Ei, cei care își doresc copii sub influență neptuniană, au toată dedicarea. E posibil să vină copii în viața lor sau să manifeste cei care au niște calități deosebite care cer îndrumare deosebită. Un talent, o intuiție sau o suprasensibilitate cu care trebuie să fie foarte grijulii. Asta îi dezvoltă și pe ei. În iubire pun mai mult accentul pe suflet decât pe corp. Și asta este foarte bine și idei spirituale pe care să le împărtășească.

Libertatea spirituală, da. Relația cu copii e foarte bună, dar și talentul pedagogic se poate dezvolta acum. Deci dorința de a împărtăși sau de a face ca o informație spirituală să ajungă la cei tineri, de a pune mai mult tact în actul pedagogic”, a spus Camelia Pătrășcanu la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

