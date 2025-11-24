Cod roșu de bani și câștiguri pentru această zodie, anunțat de Camelia Pătrășcanu, din 2026: ”Vor veni ușor”

Astrologul Camelia Pătrășcanu a vorbit recent despre una dintre cele mai favorabile perioade pentru zodia Pești, care va începe din 2026. Potrivit acesteia, nativii vor intra într-un ciclu de abundență și stabilitate financiară cum rar au mai avut.

Începând din 2026, Peștii vor intra într-o perioadă foarte favorabilă din punct de vedere financiar, susținută de influența planetelor Neptun și Saturn. Banii vor veni într-un mod natural și fluid, prin talente, pasiuni și activități care le permit să se exprime autentic, fără blocaje majore sau eforturi disproporționate.

Această etapă poate aduce chiar câștiguri neașteptat de mari, rezultate din muncă, maturizare și cunoaștere de sine. Pentru aproximativ 15 ani, Peștii se pot aștepta la prosperitate, stabilitate și creștere financiară, într-un interval în care eforturile lor se aliniază perfect cu energia, talentele și sănătatea lor.

„Pentru Pești, Neptun ocupă zona banilor care trebuie să vină ușor, prin iubire, prin vocație, fluid. Nu sunt sincope mari, nu trebuie să le fie frică de sărărie. Neptun intră cu Saturn împreună în zona banilor la Pești și se bazează pe o cunoaștere de sine și a potențialului personal, deci fără himere.

Poate să aducă Neptun mulți bani din proprii eforturi, neașteptat de mulți. Întotdeauna pornind de la un talent, pe ceva ce mă pot bizui, pe ceva ce am testat, ce am verificat că pot să duc. Știu care îmi sunt limitele, deci o bună cunoaștere de sine. Atunci munca este bine calibrată pe energia lor, pe corpul lor fizic, pe sănătatea lor, pe cunoștințele lor și asigură pentru cel puțin 14 ani. foarte mult hărți am văzut cu Neptun în zona banilor.

Au veni oamenii, aproape nu-și dădeau seama cum, dar nici nu-și făceau ce le nega sufletul. Atunci, cumva, abundența vine meritat, din proprii eforturi dar foarte fluid. Ei au o hartă foarte bună de vreo 2-3 ani Peștii, au avut niște tranzite foarte bine conștientizatoare și împuternicitoare în Saturn în semnul lor zodiacal. Multe corecții s-au făcut și de destin, dar și cum se raportau la propria persoană.

Aș zice că vine cu sacul abundenței la ei și vine o perioadă foarte bună pentru mulți pești. Ei suferă, le place să dramatizeze, dar e bine și pentru ei”, a spus Camelia Pătrășcanu la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

