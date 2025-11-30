Acasă » Știri » Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate

Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 22:39
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate

Cu ocazia zilei de 1 decembrie în Alba Iulia se pregătesc multe evenimente speciale pentru Ziua Marii Uniri. Oamenii care vor să meargă într-o mini-vacanță acolo vor trebui să plătească sume colosale din buzunar. Iată la ce preț ajung camerele în acea perioadă!

Minivacanța de 1 Decembrie vine la pachet cu cazări scumpe, în Alba Iulia. Fără îndoială, parada militară dedicată Zilei Naționale a României, sărbătorită și în Alba Iulia, este unul dintre cele mai așteptate evenimente din perioada care urmează să vină. Pregătirile au început în forță în oraș și se anunță un spectacol pe cinste.

În fiecare an, turiștii revin cu entuziasm în Alba Iulia, în 1 decembrie. Totuși, cei care vor să meargă în Alba Iulia de Ziua României trebuie să aibă mulți bani pentru hotel. Prețurile sunt foarte mari, mai ales dacă ai anumite pretenții.

Un sejur de două nopți într-un hotel de patru stele costă 3.200 de lei pentru o cameră dublă. Pe platformele de rezervare se observă că locurile sunt tot mai puține, iar camerele se ocupă foarte repede. Există și opțiuni mai ieftine, în special când vorbim despre apartamente oferite închiriate. Astfel, un apartament cu două camere costă 1.760 de lei, sumă plătită pentru două nopți, în perioada 30 noiembrie până la 2 decembrie.

S-a deschis Târgul de Crăciun din Alba Iulia

În ultimele zile s-a deschis și Târgul de Crăciun din Alba Iulia. Primii turiști au început deja să vină, iar orașul este așezat cu multe lumini. Alba Iulia a intrat în ținutul de sărbători, iar evenimentul a fost ocazia unui concert cu colinde și muzică tradițională. Persoanele care doresc să viziteze orașul în această perioadă vor putea vedea scene care ar putea fi scoase dintr-un basm.

Magia sărbătorilor de iarnă a fost aprinsă oficial la Alba Iulia în momentul deschiderii Târgului de Crăciun Alba Iulia, organizat pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Locuitorii din Alba Iulia și turiștii au venit să trăiască momentul în care au fost aprinse luminițele și să se simtă în atmosfera specifică a lunii decembrie. Deși evenimentul este organizat de o firmă privată, orașul are un brad de Crăciun și este instalat iluminatul în zona piaței.

Târgul de Crăciun Alba Iulia 2025 are loc în Cetatea Alba Carolina, iar vizitatorii vor putea experimenta atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă, bucurându-se de produse originale din Germania, cum ar fi vinurile de Crăciun cunoscute în toată Europa, ciocolata caldă și berea germană.

Pe lângă vinul și berea germană, participanții la Târgul de Crăciun Alba Iulia 2025 vor avea oportunitatea de a gusta un adevărat spectacol culinar, cu o varietate mare de preparate din carne de porc, printre care sarmalele și iahnia de fasole, precum și alte specialități europene tradiționale.

În plus, târgul va oferi o varietate de produse artizanale, specialități tradiționale și multe surprize, toate destinata să îți aducă atmosfera autentică a Crăciunului, anunță organizatorii evenimentului Târgul de Crăciun Alba Iulia 2025.

 

 

