Acasă » Video » Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback

Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 20:33
Moment jenant pentru o cântăreața celebră / Sursa foto: Freepik
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

O cântăreață cunoscută a trecut recent printr-un moment stanjenitor pe scenă, iar fanii nu au iertat-o. În timpul unui recital live, artista a făcut o gafă care a atras imediat criticile celor prezenți, dar și ale internauților. Gestul său a scos la iveală un detaliu controversat: s-a putut observa clar că interpreta folosea playback

Tate McRae a trecut recent printr-un moment stânjenitor chiar în timpul unui concert, după ce a fost surprinsă cântând la capătul greșit al microfonului. Incidentul, observat imediat de public, a devenit viral în câteva ore și a stârnit un val de comentarii aprinse pe rețelele sociale. În imagini se vede cum vocea continuă să se audă perfect, deși Tate ținea microfonul invers, cu partea activă îndreptată în sus, departe de gură.

Gafa a avut și o consecință inevitabilă. Momentul în care microfonul era ținut invers, dar vocea se auzea impecabil, a scos la iveală faptul că artista folosea playback. Pentru mulți dintre cei prezenți, acesta a fost detaliul care a confirmat suspiciunile pentru că vocea nu putea suna perfect în timp ce microfonul nu era folosit așa cum trebuia.

Sursa foto: Instagram

Tate Rosner McRae s-a născut pe 1 iulie 2003, în Calgary, provincia Alberta, Canada. Ea a devenit rapid una dintre cele mai promițătoare artiste canadiene ale generației sale. Debutul ei pe scena internațională a venit odată cu participarea la So You Think You Can Dance în 2016, care i-a adus recunoaștere rapidă.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Semnată ulterior de RCA Records, Tânăra a lansat două EP-uri de succes, All the Things I Never Said și Too Young to Be Sad, cu piese ca „You Broke Me First”, care au cucerit topurile din Canada și SUA, consolidându-i reputația de artist complet.

CITEȘTE ȘI: Ce a pătimit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin din Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”

Moșul a venit mai devreme! Xonia, Kylie Jenner de România

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect
Showbiz internațional
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia.…
Bruce Willis este în stare tot mai gravă! Actorul nu își recunoaște fiicele
Showbiz internațional
Bruce Willis este în stare tot mai gravă! Actorul nu își recunoaște fiicele
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de...
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere
Adevarul
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
Prosport.ro
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului
Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au ...
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a ...
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect
Vezi toate știrile
×