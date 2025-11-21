Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback

O cântăreață cunoscută a trecut recent printr-un moment stanjenitor pe scenă, iar fanii nu au iertat-o. În timpul unui recital live, artista a făcut o gafă care a atras imediat criticile celor prezenți, dar și ale internauților. Gestul său a scos la iveală un detaliu controversat: s-a putut observa clar că interpreta folosea playback

Tate McRae a trecut recent printr-un moment stânjenitor chiar în timpul unui concert, după ce a fost surprinsă cântând la capătul greșit al microfonului. Incidentul, observat imediat de public, a devenit viral în câteva ore și a stârnit un val de comentarii aprinse pe rețelele sociale. În imagini se vede cum vocea continuă să se audă perfect, deși Tate ținea microfonul invers, cu partea activă îndreptată în sus, departe de gură.

Gafa a avut și o consecință inevitabilă. Momentul în care microfonul era ținut invers, dar vocea se auzea impecabil, a scos la iveală faptul că artista folosea playback. Pentru mulți dintre cei prezenți, acesta a fost detaliul care a confirmat suspiciunile pentru că vocea nu putea suna perfect în timp ce microfonul nu era folosit așa cum trebuia.

Tate Rosner McRae s-a născut pe 1 iulie 2003, în Calgary, provincia Alberta, Canada. Ea a devenit rapid una dintre cele mai promițătoare artiste canadiene ale generației sale. Debutul ei pe scena internațională a venit odată cu participarea la So You Think You Can Dance în 2016, care i-a adus recunoaștere rapidă.

Semnată ulterior de RCA Records, Tânăra a lansat două EP-uri de succes, All the Things I Never Said și Too Young to Be Sad, cu piese ca „You Broke Me First”, care au cucerit topurile din Canada și SUA, consolidându-i reputația de artist complet.

