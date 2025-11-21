Chiar dacă în ultimii ani a făcut drumuri dese la medici și spitale din cauza problemelor de sănătate, de această dată, Xonia recunoaște că ajunge la bisturiu din motive estetice. Artista s-a hotărât să își pună silicoane. A analizat situația, riscurile aferente și s-a programat. Cântăreața a povestit, pentru CANCAN.RO, motivul real pentru care s-a decis asupra acestei schimbări, făcându-și practic în avans un cadou de Crăciun, după care va pleca de sărbători în Australia.

Xonia a decis să își facă îmbunătățiri pentru a se simți bine în pielea ei. A trecut pragul medicului estetician și s-a informat despre procedura pe care o va face în perioada următoare.

Xonia își pune silicoane: “Urmează la sfârșitul lunii, început de decembrie”

În cazul ei, nu este vorba de un moft, ci schimbările prin care a trecut, de-a lungul timpului, și-au pus amprenta asupra bustului său. Așa că a decis să își pună silicoane.

Îmi pun. Chiar sunt foarte încântată de domnul doctor Carol. Am avut consultații, am avut mai multe discuții, am fost și eu pusă în temă. Știu ce înseamnă. A înțeles ce îmi doresc, pentru că îmi doresc pur și simplu să fie ceva natural. Deci nu sunt mari modificări. Doar umpluți și ridicați practic. E greu de explicat, dar cum am fost balerină în copilărie, am fost anorexică în perioada aia, n-am avut nicio formă, după care mi-am făcut niște forme micuțe, dar drăguțe.

Dar, din păcate m-am îmbolnăvit, am ajuns la 45 de kilograme la 30 de ani, am fost foarte bolnavă în perioada aia. Acum mi-am revenit cu simptomele de la problema mea de sănătate (n.r. boala autoimună) care este ținută sub control. Însă au fost și sunt foarte multe schimbări în corp, niște efecte adverse de la medicamentația din ultimii 5 ani de zile, plus problemele pe care le-am avut hormonale și, uite, tot așa corpul meu a trecut prin foarte multe schimbări. Și una dintre schimbările este că, da, într-adevăr, acum am niște forme mai mari, mai bogate să zic așa, sunt foarte frumoase, însă sunt puțin mai lăsate. Bineînțeles am înaintat și cu vârsta. Urmează la sfârșitul lunii -început de decembrie”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Xonia.

Xonia: “N-am mai sărbătorit cu familia mea Crăciunul de peste 15 ani”

Artista recunoaște că are emoții în privința operației, însă este convinsă că și-a găsit un doctor de încredere și este liniștită că este pe mâini bune. Temerile ei sunt justificate și prin prisma problemelor de sănătate pe care le-a avut în ultimii ani și care au presupus multe drumuri la doctori, investigații, tratamente, controale. Acum însă lucrurile stau diferit.

Orice intervenție îmi dă emoții. Am fost în spital de multe ori și nu pot să zic că este un sentiment prea plăcut, cel puțin pentru mine. În ultimii 5 ani am petrecut destul de mult timp în spital și tot așa cu intervenții și proceduri de sănătate, a precizat ea.

În același timp este nerăbdătoare să vadă noul bust. “Cadou mai devreme de Crăciun”, ne-a spus ea amuzată. Cântăreața și-a făcut planul în ceea ce privește sărbătorile de iarnă, pe care le va petrece în familie, în Australia. Și-a dorit să fie alături de părinți pe final de an așa că revelionul o va prinde tot în Australia, artista preferând să ia o pauză pe plan muzical în noaptea dintre ani și să se bucure de clipele petrecute cu cei dragi, dar departe de scenă.

De sărbători o să fiu acasă, în Australia. N-am mai sărbătorit cu familia mea Crăciunul, cel puțin de peste 15 ani și mă bucur tare mult că o să fiu acolo cu ei. Bineînțeles, mă va ajuta și după procedura mamă mea care este asistentă medicală. Să avem și noi amintiri împreună, plus și partea asta de sănătate, să fiu bine. Anul ăsta am considerat să iau o pauză de revelion și să fiu și eu alături de a mei, să sărbătorim noul an”, a spus, pentru CANCAN.RO, Xonia.

Cântăreața își dorește să înceapă în forță noul an. “Ce îmi doresc? Sănătate pentru toată lumea, să fim fericiți, să avem bucurie în viață, să fim bine. Îmi doresc cel mai mult să încep să lansez muzica nouă la care am lucrat cu echipa, să fie bine primită și să fiu din nou foarte prinsă în activitățile muzicale”.

În ceea ce privește apariția unui bărbat în viața ei, cântăreața preferă să se lase surprinsă de destin. “Nu pot să zic că stau și caut și mă stresez sau ceva de genul ăsta. Da, bineînțeles ar fi frumos, dar nici nu o să forțez lucrurile sau o să mă mulțumesc cu mai puțin”, ne-a mărturisit Xonia.

