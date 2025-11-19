Ce a pătimit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin din Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”

Theo Rose, în vârstă de 28 de ani, este o mare admiratoare a celebrei artiste Lady Gaga. Recent, cântăreața a fost la Paris, capitala Franței, unde a fost prezentă la unul din concertele blondei. Theo a fost însoțită de Anghel Damian, soțul ei, dar și de doamna Monica, soacra vedetei de la Vocea României. Aceasta din urmă a decis ca toți să meargă să ia o cină de lux într-un restaurant cu 2 stele Michelin și… ce a ieșit, aflați în cele ce urmează!

Theo Rose este o admiratoare înfocată a celebrei Lady Gaga, care are spectacole excepționale, bine puse la punct și aproape de perfecție. Recent, jurata de la Vocea României a fost și ea în publicul unui astfel de concert, pe care Stefani Joanne Angelina Germanotta l-a susținut la Paris, capitala Franței.

„Am fost pentru Lady Gaga, a fost un concert extraordinar. Conceptual, probabil cel mai bun artist din lume”, a spus Theo pe Instagram Story.

Ce a pățit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin

Theo Rose și Anghel Damian au fost prezenți, au cântat și s-au distrat toată seara. Cântăreața noastră a fost încântată de modul în care a fost organizat tot concertul, de la efectele vizuale de pe scenă, coregrafie și sonorizare.

Cum se aflau în capitala iubirii, cei doi soți au fost scoși la un restaurant cu 2 stele Michelin de către soacra vedetei PRO TV, adică mama regizorului Anghel Damian. Acolo, Theo Rose a fost servită cu bunătățuri fine, feluri de mâncare elegante și cât mai simandicoase. Din păcate, experiența nu a fost pe placul artistei noastre, care s-a arătat acum câțiva ani o mare fană a mâncărurilor tradiționale românești.

„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine… Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea. Înainte de toate lucrurile astea, au adus niște pâine cu unt. Anghel cu Monica râdeau de mine că mie ce mi-a plăcut cel mai mult de la restaurantul acesta cu stele Michelin a fost untul. Într-adevăr, untul foarte bun, sărat, galben, cum trebuie să arate untul, ca la mama lui. Foarte bun, pâinea proaspătă, tot ce trebuie! Am numai recenzii pozitive la acest restaurant. Foarte bun restaurant aveți! Iepurele… cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare!”, a povestit Theo cu sinceritate.

Se pare că, dintre toate bucatele de lux pe care le-a servit, cântăreața noastră s-a îndrăgostit de pâine, unt și… vin!

„Am băut un pahar de vin, riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri pe unde cunosc eu. A zis Monica, că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâinea și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate!”, a continuat ea.

