Acasă » Știri » Ce a pătimit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin din Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”

Ce a pătimit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin din Paris: „Anghel cu Monica râdeau de mine”

De: Irina Maria Daniela 19/11/2025 | 21:49
Ce a pătimit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin din Paris: Anghel cu Monica râdeau de mine
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Theo Rose, în vârstă de 28 de ani, este o mare admiratoare a celebrei artiste Lady Gaga. Recent, cântăreața a fost la Paris, capitala Franței, unde a fost prezentă la unul din concertele blondei. Theo a fost însoțită de Anghel Damian, soțul ei, dar și de doamna Monica, soacra vedetei de la Vocea României. Aceasta din urmă a decis ca toți să meargă să ia o cină de lux într-un restaurant cu 2 stele Michelin și… ce a ieșit, aflați în cele ce urmează!

Theo Rose este o admiratoare înfocată a celebrei Lady Gaga, care are spectacole excepționale, bine puse la punct și aproape de perfecție. Recent, jurata de la Vocea României a fost și ea în publicul unui astfel de concert, pe care Stefani Joanne Angelina Germanotta l-a susținut la Paris, capitala Franței.

„Am fost pentru Lady Gaga, a fost un concert extraordinar. Conceptual, probabil cel mai bun artist din lume”, a spus Theo pe Instagram Story.

Ce a pățit Theo Rose la un restaurant cu 2 stele Michelin

Theo Rose și Anghel Damian au fost prezenți, au cântat și s-au distrat toată seara. Cântăreața noastră a fost încântată de modul în care a fost organizat tot concertul, de la efectele vizuale de pe scenă, coregrafie și sonorizare.

Cum se aflau în capitala iubirii, cei doi soți au fost scoși la un restaurant cu 2 stele Michelin de către soacra vedetei PRO TV, adică mama regizorului Anghel Damian. Acolo, Theo Rose a fost servită cu bunătățuri fine, feluri de mâncare elegante și cât mai simandicoase. Din păcate, experiența nu a fost pe placul artistei noastre, care s-a arătat acum câțiva ani o mare fană a mâncărurilor tradiționale românești.

Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani
Câți bani face Mariah Carey în fiecare an din piesa „All I want...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Soacra mea ne-a dus la un restaurant cu stele Michelin, două stele Michelin. Ne-am dus acolo, eu știam la ce să mă aștept. Am încercat să fac o figură și să schimb cumva treaba, mai era un chinezesc aici și tot am sperat că poate, poate mutăm rezervarea și mănânc și eu ceva omenește. În fine…

Ne-a luat iepuri, chestii, lobster, tot felul de nevertebrate d-astea. Înainte de toate lucrurile astea, au adus niște pâine cu unt. Anghel cu Monica râdeau de mine că mie ce mi-a plăcut cel mai mult de la restaurantul acesta cu stele Michelin a fost untul. Într-adevăr, untul foarte bun, sărat, galben, cum trebuie să arate untul, ca la mama lui. Foarte bun, pâinea proaspătă, tot ce trebuie! Am numai recenzii pozitive la acest restaurant.

Foarte bun restaurant aveți! Iepurele… cred că sărise mult înainte să îl puneți pe tigaie, în rest, foarte bune pâinea cu untul, extraordinare!”, a povestit Theo cu sinceritate.

Se pare că, dintre toate bucatele de lux pe care le-a servit, cântăreața noastră s-a îndrăgostit de pâine, unt și… vin!

„Am băut un pahar de vin, riesling, am făcut poză la etichetă. Am zis că nu se poate. Am căutat eu, am văzut că n-am eu relații în România pentru un așa vin. Nu l-am găsit pe nicăieri pe unde cunosc eu. A zis Monica, că se descurcă ea să îl aducă din străinătate. Mă bazez pe ea. Vinul a fost corect. Deci vinul și cu pâinea și untul la restaurantul ăsta extraordinare, nu se poate!”, a continuat ea.

CITEȘTE ȘI:

Theo Rose și „mașina buclucașă” cu care a speriat vecinii. Când pornea motorul, știa tot cartierul: „Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv”

Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”

Tags:
Iți recomandăm
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Știri
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Știri
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”
Mediafax
Câți bani mai face Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is...
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr dublu de parcări în București
Adevarul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme medicale. FOTO, VIDEO
Mediafax
Prima apariție a lui Valentin Ceaușescu după ce a fost diagnosticat cu probleme...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Gandul.ro
Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât ...
S-a aflat legătura dintre Monica Pop și Flavia Groșan, medicul antivaccinist din pandemie: „Atât am sperat”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Campion pe teren, rătăcit printre neoane! Victor Hănescu a plecat acasă cu mâna goală
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Să vezi și să nu crezi! Cât costă un singur cartof spiralat la Târgul de Crăciun din Sibiu
Vezi toate știrile
×