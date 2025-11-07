Theo Rose și „mașina buclucașă” cu care a speriat vecinii. Când pornea motorul, știa tot cartierul: „Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv”

Theo Rose este astăzi una dintre cele mai apreciate artiste. După rolul din Clanul, dar și prestația ei ca antrenor la Vocea României, artista se bucură de un imens capital de simpatie din partea publicului. Iar la acest lucru a contribuit și sinceritatea ei, indiferent că este pe scenă, la vreun concert, într-o emisiune la TV sau la un eveniment. Theo Rose a apreciat întotdeauna ce i s-a întâmplat și drept dovadă povestește, pentru CANCAN.RO, cum s-a făcut remarcată de vecini la volanul unei mașini… buclucașe.

Theo Rose a intrat în rândul șoferilor la puțin timp după ce a devenit majoră. Doar că prima mașină nu a fost nici nouă, nici de fițe. Ci chiar una atipică am putea spune. La capitolul dotări, avea mai degrabă minusuri. Însă aceste aspecte au fost mai puțin importante pentru Theo, care a văzut partea plină a paharului. Avea mașină și putea să exerseze șofatul. În plus, aflată la prima experiență ca șofer, nici nu merita vreo investiție mai consistentă.

Theo Rose: “Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv, că eram foarte periculoasă cu mașina”

Ce-i drept, nu avea cum să treacă neobservată, întrucât autoturismul ieșea în evidență de la culoare la zgomotul produs. “Eu și când mi-am luat prima mașină a fost așa o foarte mare realizare. Că eram mică și părea a fi foarte departe. După ce mi-am luat permisul, mi-a luat tata un Opel Tigra. A dat vreo 600-700 de euro pe el. Când ieșeam cu ăla prin sat pe acolo, mă știa toată lumea. Deci făcea ăla atât de urât. S-auzea la trei sate distanță că vin, că m-apropii. Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv, că eram foarte periculoasă cu mașina. Era una mică, galbenă, așa. Vai de capul meu! Nici n-aveam casetofon, aveam acasă o boxă, puneam boxa în spate pe banchetă și băgam prin bluetooth muzică. Dar am avut viață frumoasă, așa am avut viață frumoasă”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Theo Rose.

Ulterior artista a schimbat mașina primită de la tatăl ei și s-a bucurat mult că a achiziționat-o din propriile câștiguri. “Și am știut să apreciez ceva ce mi-am permis singură din banii mei, pe munca mea. Aveam 23 sau 24 de ani”, ne-a spus ea.

Theo Rose: “Acolo am eu o teamă”

După același mod de educație vrea să funcționeze și Sasha, fiul ei și al lui Anghel Damian. Artista își dorește ca băiatul să aprecieze ceea ce are și să aibă propriile realizări. “Sper să reușesc să fac asta cu copilul meu, să fie responsabil, să înțeleagă valoarea muncii lui, adică în primul rând sper să muncească. Sper să fie genul care să muncească”, a adăugat ea.

Chiar dacă mai are destui ani până la adolescența lui Sasha, artista are o strângere de inimă când se gândește la perioada plină de provocări care o așteaptă. “Asta cu copilăria, îmi place să-l cresc, îmi place să-l învăț lucruri, mi se pare că ne înțelegem extraordinar. Am un copil bun, real am un copil bun. Mie, de-aia mi-e frică: adolescența. Acolo eu sper să știu ce să fac cu el. Acolo am eu o teamă”, a conchis antrenoarea de la Vocea României.

