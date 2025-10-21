Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat în căsnicia lui Theo Rose, în timp ce Anghel Damian muncea la filmul Cursa: ”Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”

Ce s-a întâmplat în căsnicia lui Theo Rose, în timp ce Anghel Damian muncea la filmul Cursa: ”Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”

De: Anca Chihaie 21/10/2025 | 20:44
Ce s-a întâmplat în căsnicia lui Theo Rose, în timp ce Anghel Damian muncea la filmul Cursa: ”Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”
Theo Rose și Anghel Damian / Foto: Captură Video, Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Vara anului 2024 a fost una dintre cele mai solicitante perioade pentru Theo Rose și Anghel Damian, un cuplu care și-a construit viața împreună între momente de succes profesional și responsabilități familiale. Acele luni au fost marcate de programul extrem de încărcat al lui Anghel, implicat în pregătiri și filmări pentru un film important, dar și de efortul continuu al artistei de a menține echilibrul acasă. Iată ce declarații a făcut aceasta!

În acea vară, timpul pentru odihnă și momente de liniște între cei doi a fost extrem de redus. Zilele și nopțile au fost împărțite între platoul de filmare și viața de familie, iar Theo Rose s-a aflat aproape singură în gestionarea treburilor casnice și a grijii pentru copilul lor. În timp ce Anghel se concentra asupra proiectului cinematografic, artista și-a asumat responsabilitatea de a păstra stabilitatea familiei, preluând practic toate sarcinile cotidiene. Eforturile fiecăruia au făcut ca relația să fie pusă la încercare, fiind nevoie de răbdare și înțelegere pentru a trece peste momentele tensionate.

Cum a fost lăsată Theo Rose singură la cină de Anghel  

Programul intens al soțului său a fost marcat de nopți lungi pe platou, dar și de momente în care stresul și oboseala s-au resimțit din plin. Filmul la care lucra, „Cursa”, presupunea nu doar performanță profesională, ci și o implicare totală, iar fiecare detaliu necesită timp. Orice problemă sau accident de pe platou reprezenta o provocare majoră și necesita intervenție imediată, ceea ce a însemnat că timpul petrecut împreună ca familie a fost extrem de limitat.

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Au existat însă și încercări de a menține momente de apropiere și afecțiune. Theo Rose a povestit cum, într-o seară, Anghel a încercat să organizeze o mică surpriză pentru a petrece timp împreună, însă o urgență pe platou a împiedicat planurile. În acel moment, artista a simțit pe deplin cum cariera și responsabilitățile lui intră în conflict cu viața personală.

„Am urât filmul „Cursa’. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la „Tătuțu’, noaptea la „Cursa’. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…

Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu, dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște.

Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți „Cursa’. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele’, a transmis cântăreața pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”

Theo Rose, despre momentul care i-a dat viaţa peste cap! I-a cucerit pe șefii de la PRO TV și și-a găsit iubirea! “Am ales fix ce trebuia”

Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta o chestie”

Tags:
Iți recomandăm
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”
Știri
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”
Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă certam cu fata mea pentru el”
Știri
Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă certam cu fata mea…
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care...
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Gandul.ro
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit...
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Antena 3
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii....
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol
kanald.ro
Doru Octavian Dumitru a ajuns în stare gravă la spital! Actorului i s-a făcut rău...
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta.
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și fibra de carbon aurie. Cât costă?
go4it.ro
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir,...
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”....
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Capital.ro
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
evz.ro
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
Gandul.ro
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: 
radioimpuls.ro
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar...
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
Fanatik.ro
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV....
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ...
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul îngrijorător transmis de familia artistului: ”Rugați-vă!”
Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă ...
Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă certam cu fata mea pentru el”
În ce relații a rămas văduva lui Silviu Prigoană cu fiii acestuia. Mihaela Prigoană face dezvăluiri, ...
În ce relații a rămas văduva lui Silviu Prigoană cu fiii acestuia. Mihaela Prigoană face dezvăluiri, la aproape un an de la moartea afaceristului
O mai ții minte pe Damaris Lupu, câștigătoarea Românii au talent?! Ce a făcut cu marele premiu ...
O mai ții minte pe Damaris Lupu, câștigătoarea Românii au talent?! Ce a făcut cu marele premiu de 120.000 de euro
Cât costă un detector de gaze acum, în octombrie 2025. Sunt obligatorii în apartamente
Cât costă un detector de gaze acum, în octombrie 2025. Sunt obligatorii în apartamente
Horoscop 22 octombrie 2025. Zodia care riscă să își piardă portofelul
Horoscop 22 octombrie 2025. Zodia care riscă să își piardă portofelul
Vezi toate știrile
×