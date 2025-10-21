Ce s-a întâmplat în căsnicia lui Theo Rose, în timp ce Anghel Damian muncea la filmul Cursa: ”Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”

Vara anului 2024 a fost una dintre cele mai solicitante perioade pentru Theo Rose și Anghel Damian, un cuplu care și-a construit viața împreună între momente de succes profesional și responsabilități familiale. Acele luni au fost marcate de programul extrem de încărcat al lui Anghel, implicat în pregătiri și filmări pentru un film important, dar și de efortul continuu al artistei de a menține echilibrul acasă. Iată ce declarații a făcut aceasta!

În acea vară, timpul pentru odihnă și momente de liniște între cei doi a fost extrem de redus. Zilele și nopțile au fost împărțite între platoul de filmare și viața de familie, iar Theo Rose s-a aflat aproape singură în gestionarea treburilor casnice și a grijii pentru copilul lor. În timp ce Anghel se concentra asupra proiectului cinematografic, artista și-a asumat responsabilitatea de a păstra stabilitatea familiei, preluând practic toate sarcinile cotidiene. Eforturile fiecăruia au făcut ca relația să fie pusă la încercare, fiind nevoie de răbdare și înțelegere pentru a trece peste momentele tensionate.

Cum a fost lăsată Theo Rose singură la cină de Anghel

Programul intens al soțului său a fost marcat de nopți lungi pe platou, dar și de momente în care stresul și oboseala s-au resimțit din plin. Filmul la care lucra, „Cursa”, presupunea nu doar performanță profesională, ci și o implicare totală, iar fiecare detaliu necesită timp. Orice problemă sau accident de pe platou reprezenta o provocare majoră și necesita intervenție imediată, ceea ce a însemnat că timpul petrecut împreună ca familie a fost extrem de limitat.

Au existat însă și încercări de a menține momente de apropiere și afecțiune. Theo Rose a povestit cum, într-o seară, Anghel a încercat să organizeze o mică surpriză pentru a petrece timp împreună, însă o urgență pe platou a împiedicat planurile. În acel moment, artista a simțit pe deplin cum cariera și responsabilitățile lui intră în conflict cu viața personală.

„Am urât filmul „Cursa’. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la „Tătuțu’, noaptea la „Cursa’. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil… Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu, dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște. Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți „Cursa’. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele’, a transmis cântăreața pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: S-au spart zvonurile, Codin Maticiuc a dat cărțile pe față: cu cât plătește actorii din filmele sale: ”Asta-i adevărul!”

Theo Rose, despre momentul care i-a dat viaţa peste cap! I-a cucerit pe șefii de la PRO TV și și-a găsit iubirea! “Am ales fix ce trebuia”

Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta o chestie”