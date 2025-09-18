Acasă » Exclusiv » Theo Rose, despre momentul care i-a dat viaţa peste cap! I-a cucerit pe șefii de la PRO TV și și-a găsit iubirea! “Am ales fix ce trebuia”

Theo Rose, despre momentul care i-a dat viaţa peste cap! I-a cucerit pe șefii de la PRO TV și și-a găsit iubirea! “Am ales fix ce trebuia”

De: Andreea Archip 18/09/2025 | 23:40
Theo Rose a pășit cu dreptul în trustul Pro, unde fusese chemată, inițial, la casting pentru “Clanul”, experiență actoricească pe care artista și-o dorea cu ardoare. Observând potențialul ei, producătorii din Pro TV au chemat-o și pentru “evaluare” la Vocea României, unde căutau al cincilea antrenor. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Theo Rose ne-a povestit despre momentul care i-a dat viața peste cap, în sensul bun, ajungând să își adjudece un rol principal în serial, dar și să facă echipă cu Horia Brenciu la Vocea României. Fusese avertizată că dacă ia ambele castinguri, trebuie să se decidă asupra unui singur proiect.

Theo Rose a convins șefii din Pro TV că este omul potrivit atât pentru distribuția serialului Clanul, cât și ca antrenor la Vocea României. Vedeta a avut o perioadă extrem de încărcată, cu filmări la două proiecte importante, dar și concerte. Dormea doar 2 ore, dar, culmea era…fresh. Secretul? Se îndrăgostise de Anghel Damian, regizorul serialului Clanul. Cei doi au devenit părinți în vara lui 2023, iar în toamna anului trecut s-au căsătorit, vestea despre nunta lor fiind anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO.

Pentru sezonul 13 de la Vocea României, difuzat la Pro TV, vineri, de la 20.30, antrenoarea a dezvăluit strategia pentru ca un concurent din echipa lor să reușească să plece cu trofeul, dar și cu marele premiu. Publicul are însă ultimul cuvânt!

Theo Rose: “A fost cel mai bun lucru din viața mea după contextul meu de familie”

CANCAN.RO: Cum a fost începutul la Vocea României?

Theo Rose: Mi s-a propus inițial să particip la castingul pentru Clanul. Și mi-a plăcut foarte tare asta. Era ceva ce de mult îmi doream să încerc. După care, după ce am dat castingul pentru Clanul, nu știam încă dacă am luat castingul, am primit încă un telefon în care mi s-a propus să dau și casting pentru rolul de antrenor la Vocea României. Dar mi s-a spus în același timp că nu am șansa de a le face pe amândouă. Adică sunt pusă în situație de a alege dintre ele în cazul în care le iau pe amândouă. Cam așa ceva. Și după aia m-au sunat din ambele părți și mi-au zis că am luat. Și eu l-am sunat pe domnul Marcel și i-am spus: domnul Marcel Radu, ce fac eu acum? Ajutați-mă să aleg!

Theo Rose, despre momentul care i-a dat viața peste cap

Mi-am dorit Clanul că la Vocea României mi-e să nu zică oamenii că sunt prea proaspătă în această carieră muzicală și că poate n-am ce arăta. Eu știu că am, mi-ar plăcea asta, dar nu vreau nici să mă arunc așa în gura lupului că nu știi cum faci față până când nu ești pusă acolo să te înjure lumea să zică de tine verzi și uscate. Și domnul Marcel mi-a zis: “Acum că m-ai sunat, să știi că ai ocazia să le faci pe amândouă în paralel”.

A fost cel mai bun lucru din viața mea după contextul meu de familie. Dar și cel mai greu că a trebuit să am și concertele și filmările la Clanul și filmările de la Vocea României plus repetițiile pentru Vocea României în același timp. Aia a fost o vară…

Theo Rose: “M-am îndrăgostit de Anghel”

CANCAN.RO: Dar ai făcut față.

Theo Rose: Nu știu cum. Știu cum: m-am îndrăgostit de Anghel și asta înseamnă adrenalină. Adică dormeam două ore și mă trezeam după două ore de zici că eram cea mai fresh. Așa am reușit să fac față.

Theo Rose și-a găsit sufletul pereche la Pro TV

CANCAN.RO: Ce strategii faceți tu și Horia astfel încât la final un concurent din echipa voastră să ajungă să ia trofeul?

Theo Rose: Singura noastră strategie a fost că ne-am eliberat programul astfel încât să fim mai mult acolo, mult mai concentrați la asta, ca să nu avem niciodată dubii în legătură cu alegerile pe care le-am făcut. Ni s-a părut mult mai ușor, dacă mă întrebi, sezonul ăsta pentru că am avut suficient de mult timp încât să zăbovim asupra unor propuneri muzicale astfel încât să nu avem impresia că puteam mai bine. Cred că am ales fix ce trebuia, fix cum trebuia și avem niște concurenți care au fost foarte deschiși.

N-am auzit niciun: „eu nu pot, mie nu-mi place asta”. Atunci când vin oameni cu genul ăsta de atitudine – să încerce, să se provoace – e bucurie și atât. Și mi-a plăcut tare să lucrez sezonul ăsta. Nu știu dacă mai mult decât în alte sezoane, dar cred că am fost eu mai pregătită.

Theo Rose: „Știi clar că Horia și cu Tudor să vor ciondăni întruna, amândoi agrează chestia asta, își cunosc limitele”

CANCAN.RO: Cum este relația cu ceilalți jurați?

Theo Rose: Am o relație foarte bună cu fiecare dintre ei. Ne-am închegat ca niște vechi prieteni. Ne cunoaștem foarte bine limitele. Nu există exagerări deranjante pentru vreunul dintre noi. Cred că s-au stabilit acolo niște raporturi destul de sănătoase și clare, bine definite. Adică știi clar că Horia și cu Tudor să vor ciondăni întruna, amândoi agrează chestia asta, își cunosc limitele.

Theo Rose face echipă cu Horia Brenciu și în sezonul 13 de la Vocea României

CANCAN.RO: Sarea și piperul.

Theo Rose: Mi se pare că suntem într-un context de foarte mult bun simț.. Deși poate câteodată de la televizor nu se vede așa. Dar noi real ne respectăm acolo și ne distrăm foarte tare împreună.

Foto: Pro TV/Instagram

