Theo Rose și Damian Anghel s-au cunoscut pe platourile de filmare de la „Clanul”, iar lucrurile au avut o evoluție firească. Îndrăgostiții au devenit vara trecută, pentru prima data, părinți, iar în toamna asta și-au oficializat relația la Starea Civilă și au făcut cununia religioasă. Antrenoarea de la Vocea României (Pro TV) a oferit detalii exclusive pentru CANCAN.RO despre fericitul eveniment din viața ei. Și-a dorit să fie unul discret și a reușit să se bucure de momente în compania familiei și a nașilor. Iată cum au ales verighetele și pe cine sunt nașii lor.

Theo Rose a urmat și la nuntă aceeași schemă pe care a pus-o în practică, vara trecută, la botezul lui Sasha, fiul ei și al lui Anghel Damian, și a celebrat fericitul eveniment în cerc restrâns. Vedeta a fost prezentă, marți, la lansarea serialului Tătuțu, urmărind astfel în avanpremieră primele două episoade. Serialul se vede pe Voyo.ro începând din 19 octombrie.

Theo Rose: „Dacă timpul ne-ar permite, am fi tot timpul unul cu altul”

CANCAN.RO: Îmi povesteai într-un alt interviu că tu nu știi ce se întâmplă în serialul „Tătuțu” pentru că Anghel nu îți spune nimic.

Theo Rose: Păi de aceea sunt aici, că nu mi-a spus nimic și sunt fiartă să văd. Practic eu n-aveam ce căuta la acest eveniment. Vă dați seama, am primit o invitație într-adevăr, dar altfel aș fi păstrat timpul ăsta pentru fiul meu. Și ce crezi că am făcut? Vine și Sasha, imediat îl aduce cineva, că eu nu vreau să irosesc acest timp și să ratez ce se întâmplă în primul episod din „Tătuțu”.

CANCAN.RO: Practic este primul eveniment la care va fi prezent Sasha sau l-ați mai luat?

Theo Rose: L-am mai luat așa la chestii discrete. E familiarizat cu mulțimea, cu oamenii, e sociabil, îi plac oamenii.

CANCAN.RO: Ce a zis Anghel când a aflat că vii să vezi rezultatul muncii lui?

Theo Rose: S-a bucurat. Amândurora ne-ar plăcea ca fiecare dintre noi să fie mai mult acolo pentru celălalt. Dacă timpul ne-ar permite, am fi tot timpul unul cu altul. Doar că nu se poate: nici el să vină cu mine la toate concertele, nici eu să merg cu el la toate filmările și la spectacole. Așa că dacă găsim vreodată ocazia, oportunitatea, mai ales că eu sunt fana a ceea ce face el. Eu nu știu cât de fan îmi e el mie, dar eu pot să vă zic că sunt fană înrăită Anghel Damian, Clanul, Tătuțu.

CANCAN.RO: Întâlnirea voastră a fost cumva predestinată. Lucrurile s-au întâmplat firesc.

Theo Rose: Da, asta cred. Cred că trebuia să fim împreună și că merită să fim și pentru noi și pentru oamenii din jurul nostru.

CANCAN.RO: Felicitări și casă de piatră! Ați făcut marele pas: v-ați căsătorit!

Theo Rose: Și eu și Anghel purtăm verighetele, nu ne-am ascuns.

Ce spune Theo Rose despre verighetă: „Să fie ceva discret și cu toate astea să aibă personalitate”

CANCAN.RO: Cine s-a ocupat de verighete? Cum le-ați ales?

Theo Rose: Eu împreună cu prietena mea marketing managerul de la această companie. Am discutat de unde putem să ne luăm niște verighete. Noi ni le-am ales. Am ales ceva care să se potrivească cu noi. De exemplu, eu nu prea sunt așa, de zi cu zi, dacă plec de acasă, n-am timp să-mi pun bijuterii. Și atunci m-am gândit la ceva care să meargă la absolut orice tip de outfit și pentru mine și pentru el. Adică să fie ceva discret și cu toate astea să aibă personalitate. N-am mai gravat. Cred că n-a mai fost timp.

CANCAN.RO: Cununia civilă și cea religioasă au avut loc în aceeași zi?

Theo Rose: Da, repede, în 3 ore eram gata. Am mai făcut un grătar încă 2 ore. Și în 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn.

Părinții spirituali aleși sunt prieteni de familie

CANCAN.RO: Cine sunt nașii voștri?

Theo Rose: Sunt niște oameni pe care noi îi vedem exemplari pentru noi, niște prieteni de familie. Sunt minunați.

