Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta o chestie”

Theo Rose, scoasă din minți de către un urmăritor! Acesta i-a făcut o propunere indecentă cântăreței, iar ea a răbufnit. Jurata de la Vocea României a precizat că nu este prima dată când îi pune o astfel de întrebare. Află, în articol, toate detaliile!

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o carieră înfloritoare. A început să cânte de la o vârstă fragedă, iar în ultimii ani a reușit să cucerească publicul. Astfel, vedeta a adunat peste 1,3 milioane de urmăritori în mediul online. Fanii ei sunt curioși să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Astfel, jurata de la Vocea României împărtășește cu ei atât momentele frumoase, cât și situațiile mai puțin plăcute. Recent, a povestit ce propunere indecentă a primit.

Ce propunere indecentă a primit Theo Rose

Theo Rose a mărturisit că fiul ei se bucură de un weekend prelungit la bunici. Ei bine, pentru că are mai mult timp liber, i-a rugat pe urmăritorii ei să îi pună întrebări, iar ea le va răspunde curiozităților.

Nu toți internuații au păstrat limita bunului simț, iar unul dintre ei chiar i-a făcut o propunere indecentă, legată de foot fetish. Acest concept reprezintă atracția puternică a unei persoane pentru picioarele alteia.

Bărbatul a întrebat-o pe artistă: „Câți oameni își cer poze cu picioarele”. De asemenea, Theo Rose a mărturisit că internautul i-a adresat și alte cuvinte care au scos-o din sărite, însă nu le-a făcut publice. Totuși, nu s-a putut abține și i-a dar o replică acidă.

„Băiatul ăsta numai despre picioare mă întreabă, despre foot fetish. Mi-a zis și niște cuvinte de nu le știu eu. Sigur sunt din alea de… Ce d***u, mori dacă nu vezi degetele cuiva de la picioare? Lasă-mă d***u în pace! O fi și asta o chestie, dar mă întrebi pe mine?”, a spus Theo Rose.

Pe de altă parte, au fost și întrebări care au bucurat-o pe artistă, legate de activitatea sa profesională. Cu această ocazie, jurata de la Vocea României a dezvăluit că își dorește să facă un turneu în Anglia.

Cel mai probabil, spectacolul va avea loc în această primăvară. Momentan, echipa este în căutare de locații și încearcă să pună toate detaliile la punct pentru ca Theo Rose să le ofere fanilor o experiență de neuitat.

