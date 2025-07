Țeapa colosală pe care și-a luat-o Theo Rose! Un copil i-a cerut mâncare, artista i-a cumpărat 5 pizza, un telefon și apoi….

Într-o atmosferă încărcată de emoție și empatie, cântăreața Theo Rose a impresionat recent publicul nu doar prin muzică, ci și printr-un gest de solidaritate care a ajuns rapid în atenția celor prezenți la un concert susținut de artistă. Înainte de urcarea pe scenă, Theo a avut parte de o întâlnire neașteptată ce a pus în lumină latura sa profund umană.

Totul s-a petrecut într-un restaurant, în timpul unei pauze de masă petrecută alături de artista Alessandra și un membru al echipei de organizare. Theo le povestea fanilor cum a ales localul în care să mănânce la recomandarea acestora. Însă momentul a căpătat o turnură neașteptată atunci când un băiețel s-a apropiat de masa lor.

Impresionată de situația lui, Theo i-a propus să-i cumpere mai multe pizza pentru a le duce acasă fraților săi. Copilul a acceptat, alegând cinci porții. Comanda a fost plasată, iar băiatul a fost rugat să aștepte finalizarea acesteia. Între timp, conversația a continuat într-o notă sinceră, fără ca băiețelul să pară că recunoaște vedeta cu care vorbește. A povestit că părinții săi lucrează cu ziua și că acasă nu au un telefon mobil modern. Singurul dispozitiv din gospodărie era unul foarte vechi, folosit de tatăl său.

Totuși, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Ulterior, ospătarii din restaurant i-au relatat artistei că băiatul a refuzat pizza comandată și a cerut, în schimb, contravaloarea acesteia în bani. Deși surprinsă și într-o oarecare măsură dezamăgită de reacția acestuia, Theo nu a renunțat la intenția de a-l sprijini.

„V-am întrebat pe voi unde să mănânc și mi-ați recomandat. Și după aia mi-am ales. Vă mulțumesc tare mult pentru calea. Eram la masă cu Alessandra, cu cineva din organizare. Și, după ce am mâncat, a venit un băiețel. Și l-am întrebat dacă putem să-l ajutăm să-și ia un sandwich. Și i-am zis: „Uite ce se întâmplă. Trebuie să ne aștepți să plecăm de aici, să mergem la un bancomat, să scoatem bani și să-ți oferim.” El a zis: „Bine.”

Între timp, s-a uitat pe masa noastră și a văzut că pare bun ce avem acolo. Eu m-am oferit înainte să… „Dar nu vrei să stai să mănânci ceva cu noi? Nu vrei să-ți iau ceva de mâncare de aici, dacă tu vrei să-ți iei un sandwich?” Și a zis: „Nu, nu, nu, nu, nu.” Până la urmă, a văzut el că arată bine și a zis: „Pot să mănânc și eu de aici?” Și am zis: „Sigur.” S-a așezat lângă noi, am mâncat.

Și, la un moment dat, am început să vorbim. L-am întrebat cum îl cheamă. A spus că îl cheamă Amir, că e în clasa a VI-a. Și că are opt frați acasă, că sunt mulți, așa. Și i-am zis: „Dacă nu vrei tu să-ți iau eu de aici niște pizza, mai multe, să duci acasă?” Și a zis: „Ba da, vreau.” Și-am zis: „Bine, câte vrei?” „Cinci.” „De care?” „Păi, uite, cu șuncă, cu așa.” Bine. Am vorbit cu doamna ospătăriță, ne-a servit, am comandat acele pizza. Noi, între timp, terminaserăm de mâncat, am mai discutat cu el și, la un moment dat, mi-a zis — fără ca eu să mă prezint, adică nu i-am spus cine sunt, am crezut că nici nu mă recunoaște — s-a așezat și a conversat cu noi ca și cu oricine altcineva.

Și, la un moment dat, mi-a zis, printre altele, că i-ar plăcea să aibă și el un telefon. Și am zis: „Da?” Și el: „Da, păi nu avem telefon. Tata are un telefon.. de la…” Și mama și tata lucrează cu ziua. Și i-am zis: „Foarte ok, sunteți buni, trebuie să vă câștigați existența.” L-am ascultat.

După care am plătit nota, l-am lăsat să aștepte pizza, care fusese comandată mai târziu. Am plecat de acolo și, între timp, i-am dat mesaj managerului meu și i-am spus: „Te rog frumos, vezi la un mall și cumpără un telefon. Un smartphone, ca să aibă și el, cum au toți copiii ăștia, toți adolescenții.”

Am sunat înapoi la local și mi-au spus că, după ce am plecat, băiețelul a zis: „Nu mai vreau pizza, Țeapa colosală pe care și-a luat-o Theo Rose! Un copil i-a cerut mâncare, artista i-a cumpărat 5 pizza, un telefon și apoi….” Nu, domnule, m-am supărat. Dar, cu toate astea, dacă băiețelul e în public, Amir îl cheamă, Amir cu tricou galben — aveam de gând să-l caut pe toată pietonala, ca să dau de el — dacă Amir este în public astăzi: Amir, să știi că ți-am luat un telefon.

Chiar dacă nu mi-a plăcut că ai cerut banii pe pizza, să știi că telefonul tău e aici și te așteaptă, nu-i nimic. Ce-am gândit eu astăzi… am și plâns, am și râs, după ce îți dai seama că cineva cere banii înapoi pe pizza.

Acum, vă cânt o piesă care s-ar putea să vă bage într-o stare… cred că piesa asta deja se încadrează la categoria Nostalgia, dar e foarte importantă pentru mine, pentru că marchează niște începuturi esențiale în cariera mea muzicală. Se numește Nu pot fără tine și am cântat-o împreună cu băieții mei, cu ăștia. Știu că ați făcut-o astăzi. Vă mulțumesc că ați ascultat mesajul.”, a fost mesajul transmis de artistă.