Ce surpriză neplăcută a avut Theo Rose după ce a luat 2 eugenii: „Dar ce aveți, mă, mânca-v-aș gura…”

Theo Rose a avut parte de o surpriză neplăcută! Vedeta voia să se bucure de gustul copilăriei, dar nu prea a avut noroc de data aceasta! 2 eugenii i-au cam stricat entuziasmul! Voia să le savureze în timp ce mergea spre studio, însă s-a ales cu o lecție importantă!

Theo Rose este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, vedeta le-a povestit fanilor ei cum i s-a tăiat toată pofta dulce! Vedeta a avut parte de o surpriză neplăcută chiar în timp ce se pregătea să savureze două eugenii găsite în sertarul cu dulciuri.

Convinsă că urmează să se bucure de gustul copilăriei, artista a luat cele două pachete cu ea în mașină, plănuid să le mănânce în drum spre studio. Doar că, surpriză! Când a desfăcut ambalajul, Theo Rose a descoperit că eugeniile erau… cu cremă de vanilie! Dezamăgirea a fost totală, mai ales că artista nu se dă deloc în vânt după acest gust.

„Dacă vă zic, am deschis sertarul cu dulciuri, am văzut acolo, numai niște pachete cu eugenii. Mi-a făcut o poftă de eugenii, m-am înfipt în două pachete, am zis: „Mamă, le iau în mașină să vezi ce le fac, le-am pus gând rău… până la studio, mamă!”. Și ce credeți? Sunt cu cremă de vanilie”, a mărturisit Theo Rose pe InstaStory.