Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi

Leul și Vărsătorul vor resimți succesul din plin în acest an. 2026 poate fi considerat anul noilor începuturi, când totul rămâne în urmă și ajungem din nou la linia de start. Cristina Demetrescu are convingerea că Leul și Vărsătorul sunt zodiile vedete ale anului. După multe încercări, nativii văd în sfârșit lumina. Tot ce era predestinat devine realitate. Viața devine practic un joc, unde totul este posibil și mizele sunt mari.

Lei, pregătiți-vă! Anul 2026 vă luminează calea profesională, și nu numai. Munca voastră asiduă este în sfârșit recunoscută. S-ar putea să primiți laude din partea superiorilor, o invitație de a prelua un rol de conducere sau noi responsabilități care vă vor ridica statutul.

Cristina Demetrescu are convingerea că Leul începe să culeagă laurii. Nativii au șansa să se afirme în numeroase domenii de activitate. Soarta le zâmbește și în plan amoros.

„Planetele se deplasează din semnele de Apă, unde au fost mai puțin favorabile pentru cei care nu au văzut subtilitățile, către semnele de Foc, aducând energie, noroc și oportunități pentru cei care țintesc sus”, a spus Cristina Demetrescu la PRO TV.

Vărsătorul dă lovitura în acest an

Vărsătorul are o perioadă benefică, după ce problemele de sănătate l-au încercat din plin. Nativul poate bifa anumite parteneriate care îi vor crește substanțial veniturile. Din august, atât Leul, cât și Vărsătorul cunosc împlinirea în plan familiar.

Relațiile merg mai bine, poveștile care nu fuseseră trăite devin realitate. Vărsătorul este posibil să înregistreze creșteri ale veniturilor, bonusuri sau să obțină profituri din afaceri secundare.

„Pentru Vărsător, anul este favorabil din punct de vedere al sănătății. Chiar dacă perioada Capricornului nu este una defavorabilă medical, 2026 aduce vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate. Leul și Vărsătorul sunt zodii-vedetă, iar din august, accentul cade pe casa vieții. Este un an al predestinării: ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla”, adaugă astroloaga.

Leul are noroc, strălucire, putere și cunoaște oportunități semnificative care îl ajută în dezvoltarea sa personală, conform Cristinei Demetrescu.

Leii prosperă datorită creativității și carismei pe care o afișează. Acest an îi recompensează și le aduce recunoașterea după care au tânjit mult timp. Se simt mai energici, mai apreciați și mai încrezători. Fie că țintesc o promovare, își construiesc propriul brand sau consolideză relații, anul 2026 le susține dorința de a crește și de a se afirma.

