La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii

De: David Ioan 26/12/2025 | 07:51
La ce vârstă îți vei găsi sufletul pereche, în funcție de zodie. Tabel complet pentru toate cele 12 zodii

Astrologia sugerează că momentul în care fiecare persoană își întâlnește sufletul pereche depinde de ritmul interior, de maturizarea emoțională și de lecțiile de viață specifice fiecărui semn.

Privite prin prisma celor patru elemente – foc, pământ, aer și apă – zodiile dezvăluie un traseu diferit către iubirea autentică.

Zodii de foc

Zodiile de foc, cunoscute pentru energia lor intensă și dorința de a trăi totul la maximum, ajung la iubirea matură mai târziu decât altele.

Berbecul își găsește sufletul pereche între 28 și 32 de ani, atunci când impulsivitatea se transformă în dorință de stabilitate.

Leul întâlnește persoana potrivită între 31 și 35 de ani, în momentul în care nu mai caută doar admirație, ci un partener egal.

Săgetătorul, mereu atras de libertate, se așază în iubire între 35 și 40 de ani, după ce setea de aventură se temperează.

Zodii de pământ

Zodiile de pământ, orientate spre siguranță și concret, își găsesc sufletul pereche atunci când simt că au construit o bază solidă.

Taurul trăiește iubirea adevărată între 25 și 28 de ani, după ce își asigură confortul necesar.

Fecioara ajunge la o conexiune reală între 32 și 36 de ani, când renunță la perfecționism.

Capricornul descoperă iubirea profundă între 38 și 45 de ani, după ce atinge succesul profesional și realizează că acesta nu este complet fără afecțiune.

Zodii de aer

Zodiile de aer, dominate de intelect și comunicare, își găsesc sufletul pereche atunci când sunt pregătite pentru o conexiune mentală stabilă.

Gemenii întâlnesc persoana potrivită între 30 și 33 de ani, când nevoia de varietate se transformă în dorință de profunzime.

Balanța își găsește echilibrul între 27 și 30 de ani, după ce învață să fie fericită și singură.

Vărsătorul își descoperă perechea între 34 și 37 de ani, atunci când întâlnește pe cineva la fel de liber și neconvențional.

Zodii de aer

Zodiile de apă, sensibile și intuitive, ajung la iubirea adevărată atunci când își vindecă vulnerabilitățile.

Racul își găsește sufletul pereche între 26 și 29 de ani, după ce învață să-și seteze limite.

Scorpionul întâlnește iubirea matură între 33 și 38 de ani, când reușește să aibă încredere deplină.

Peștii descoperă persoana potrivită între 28 și 31 de ani, în momentul în care renunță la idealizarea celor nepotriviți.

Această perspectivă astrologică arată că iubirea vine atunci când fiecare zodie este pregătită să o primească, nu când o grăbește.

CITEŞTE ŞI: Cele 3 trei zodii cărora li se va schimba viața de mâine, 26 decembrie. Încep un capitol nou

Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele

×