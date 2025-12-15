Tabel zodii | Cu ce zodie trebuie să te căsătorești, cu care să devii prieten și de care să te ferești, în funcție de zodia ta

Zodiile au o influență din ce în ce mai mare asupra percepțiilor oamenilor în ceea ce îi privește pe cei din jurul lor. Sigur ți s-a adresat măcar o dată întrebarea „Tu ce zodie ești?”. Majoritatea au început să pună etichete chiar înainte să cunoască o persoană, doar după data nașterii. Ei bine, ca să te scutim de căutări, astăzi îți spunem exact cu ce zodie trebuie să te căsătorești, cu care să devii prieten și de care să te ferești, în funcție de zodia ta. Toate detaliile în articol.

Compatibilitatea dintre zodii este un subiect care stârnește atenție de multă vreme. În timp ce unii nativi ai zodiacului ar face cuplul perfect, alții ar trebui să fugă cu orice preț unul de celălalt. Acest lucru se aplică și în relațiile de prietenie. Nici acolo nu putem spune că suntem compatibili cu oricine.

Tabel zodii | Cu ce zodie trebuie să te căsătorești, cu care să devii prieten și de care să te ferești

Zodiile au trăsături caracteristice pe care trebuie să le regăsească și în partenerul de viață sau prietenul lor. Sau dacă nu le împărtășesc, nativii trebuie să găsească pe cineva care să îi înțeleagă și să îi accepte, chiar dacă gândește diferit.

Dacă ești Berbec, tabelul spune clar: căsătoria cu un Leu te poate împlini, prietenia cu un Gemeni poate fi de lungă durată, iar pe Rac trebuie să îl ții departe.

Taurul face căsătorie bună cu Fecioara și e prieten bun cu Racul, dar trebuie să stea departe de Leu.

Zodia Gemeni are mari șanse de reușită în căsătorie cu Balanța și poate fi prietenă bună cu Berbecul, dar nu are nicio șansă alături de Fecioară.

Racul ar trebui să se căsătorească cu Scorpionul, să fie prieten cu Taurul și să fugă de Berbec.

Leu + Săgetor = love, iar Leu și Balanță = Best friends forever. În schimb, Leu + Scorpion = meh.

Când vine vorba de Fecioară, ea trebuie să se căsătorească cu Capricornul și să fie prietenă cu Scorpionul. În schimb, Săgetătorul trebuie ținut la distanță.

Balanța are o compatibilitate mare cu zodia Gemeni și poate fi prietenă bună cu Leul, dar nu se prea în înțelege cu Capricornul.

Scorpionul și Racul fac căsnicia perfectă, iar Fecioara îi poate fi prietenă bună primei zodii menționate, dar Vărsătorul nu este compatibil cu aceasta.

Nativilor Săgetător le este recomandată căsnicia cu zodia Leu și prietenia cu Vărsătorul, dar și să nu fie apropiați de Pești.

Capricornul are mari șanse de reușită alături de Taur în relație și Pești în prietenie, dar de Berbec trebuie să fugă.

Vărsătorul se simte în largul său în iubire alături de Balanță și știe să se distreze în prietenia cu Săgetătorul, dar nu este compatibil pe niciun plan cu Scorpionul.

Zodia Pești este la fel de romantică precum Scorpionul și se potrivesc de minune. În prietenie, acest nativ se înțelege cu Capricorn, iar zodia Gemeni trebuie ținută la distanță.

