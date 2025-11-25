Tabel zodii | Care este mâncarea ta preferată, în funcție de zodie

Fiecare zodie are propriile preferințe culinare, influențate de temperamentul și energia guvernatorilor astrologici. Astrologia nu vorbește doar despre personalitate, ci și despre felul în care ne raportăm la gusturi, arome și plăcerea mesei. Din tabelul de mai jos vei afla ce preparate apreciază nativii!

Berbecii, dinamici și impulsivi, preferă preparatele care îi alimentează rapid cu energie: mâncăruri picante, carne roșie și opțiuni fast-food care le satisfac pofta imediată.

Taurii, dominați de Venus, aleg întotdeauna calitatea și plăcerea senzorială, ei adoră deserturile cremoase, pastele bogate și orice fel de mâncare cu arome intense și texturi catifelate.

Gemenii, etern curioși și într-o continuă mișcare, sunt atrași de gustările rapide și de street food, preparate ușoare și practice.

La polul opus, Racii, puternic conectați la emoții și nostalgie, preferă supele, tocănițele și mâncarea gătită în casă, care le oferă confort și familiaritate.

Pentru Lei, masa este un spectacol. Ei aleg preparate gourmet, carne la grătar și mâncăruri extravagante, pe măsura naturii lor regal-luminoase.

Fecioarele, pragmatice și orientate spre sănătate, optează pentru mâncăruri simple, pure, adesea vegetariene, în care organizarea și echilibrul sunt esențiale.

Guvernați tot de Venus, Balanțele sunt îndrăgostite de estetica farfuriei, preferând combinațiile elegante și deserturile fine.

Scorpionii, profund pasionali, gravitează spre arome intense, exotice și uneori afrodisiace, în acord cu firea lor misterioasă.

Spiritul aventurier al Săgetătorilor îi îndeamnă să exploreze gastronomii internaționale, condimente îndrăznețe și mâncăruri „de călătorie”.

Capricornii apreciază preparatele tradiționale, consistente și testate în timp, pentru că le oferă stabilitate și simplitate.

Vărsătorii, nonconformiști, preferă mâncarea inovatoare, vegană sau fusion, savurând combinațiile neașteptate.

Peștii, sensibili și intuitivi, sunt atrași în mod natural de preparatele delicate, inspirate din ocean, precum pește, fructe de mare și mâncăruri fine, cu note aromate.

CITEȘTE ȘI: Tabel zodii | Câți copii vei avea în funcție de zodia ta. Care sunt ce mai „productivi” nativi + cine va rămâne fără moștenitori

Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”