Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”

Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu, a fost invitat special al podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene. Într-un dialog captivant despre viitorul omenirii, astrologul a vorbit despre Neptun, planeta credinței, a inspirației și a legăturii cu divinul, cea care va guverna anul 2026. Când intră Neptun într-un nou ciclu astrologic, dar și cum va transforma modul în care trăim, aflați din rândurile următoare. În plus, Camelia Pătrășcanu a vorbit despre zodiile care vor simți cel mai intens schimbarea, dar și care sunt motorul inspirației.

Anul 2026 se apropie cu pași repezi, iar Camelia Pătrășcanu a făcut o analiză a celor mai importante schimbări astrologice care ne așteaptă în anul ce vine. Intrarea lui Neptun în Berbec reprezintă un tranzit ce va dura 14 ani și care poate schimba radical viețile noastre. Iată la ce ne așteptăm, dar și care sunt zodiile care vor ieși cel mai mult în evidență sub îndrumarea lui Neptun.

Camelia Pătrășcanu ne spune zodiile „vedetă” din 2026

Camelia Pătrășcanu: Neptun e planeta lui Hristos. Spune că trebuie să îl aducem în fiecare zi pe Hristos în tot ce facem.

Adrian Artene: Este energia credinței. Este această energie suficientă? Neptun este și o planetă a inspirației.

Camelia Pătrășcanu: Aduce inspirația în munca pe care o avem zi de zi. Asta înseamnă că nu ne mai permite munci doar din rutină. Nu ne mai dă voie să muncim orice și oricum doar ca să câștigăm bani, nu spun că e un lucru rău. Să muncim ceva unde nu simțim nici timpul cum trece, nici chinul, din puține resurse să fac ce îmi place. Neptun vine și face asta și vom căuta mai mult ocupații vocaționale și le vom găsi. Plus că AI va face muncile grele în locul nostru, iar eu spun că munca umană va fi mai prețuită, ne vom dori ceva viu și chiar mai strâmb un pic, dar care este natural și e viață acolo, folosind în continuare produsele materiale pe care le fac calculatoarele.

Adrian Artene: Nu va trebui să ne temem, prin urmare, că vom fi dezumanizați?

Camelia Pătrășcanu: Eu nu cred. Nu văd o lume care să fie viabilă în lipsa umanismului, devine sterilă, ea se consumă pe sine.

Adrian Artene: În lipsa emoției, în lipsa lui Dumnezeu.

Camelia Pătrășcanu: Acum nu cred nici că ar trebui să fugim în pădure și să ne apucăm de hand-made, deși poate nu ar fi rău. Dezvoltarea industrială a luat-o pe un fir, puteam să o luăm pe alt fir, cu aceeași inteligență, poate cu altă matematică, cu alte științe, altfel aplicate. Ne-a adus acest fir la consumerism, abundență, răsfăț material, nu a fost rău, am oferit posibilitatea de trai și confort oamenilor, dar eu cred că odată cu acest nou ciclu în care se instalează Neptun, în vremurile noastre, pentru că în 1861 omenirea arăta altfel, era mai dezechilibrată și mai puțin pașnică, avem șansa cu Neptun să trăim la un nivel mai intens, mai frumos și mai armonic energia neptuniană. Nu văd războaie, nu văd conflicte.

Adrian Artene: De când începe? L-am urmărit pe Neptun și statistica arată așa: A intrat în Berbec pe 30 martie 2025, a stat până pe 4 iulie 2025, a revenit în Pești pe 22 octombrie 2025 și va reintra în Berbec pe 26 ianuarie 2026.

Camelia Pătrășcanu: Neptun intră în tot turul zodiacal și începe cu Berbecul. O să simțim că Berbecii, mai ales cei de la început, 22-23 martie, o să îl simtă mai intens la început de 2026, cei care sunt la început de Leu și cei care sunt mai la început de Săgetător, o să îl simtă mai mult. Se prinde mai repede această energie neptuniană. Ei sunt primii care spun: Gata, vreau să fac ceva mai inspirator, vreau să fac ceva pentru oameni, vreau să fac ceva în alte condiții, se gândesc la sufletul lor. Este bine să ne uităm la aceste zodii pentru că se prind un pic mai repede de această energie neptuniană și fiind semne de foc, o vor pune în practică. Își vor inspira viața în funcție de această energie, la muncă, acasă, în relația cu copiii. Apoi sunt gemenii de mai, balanțele, vărsătorii care și ei se prind repede de această energie neptuniană.

Podcastul integral poate fi urmărit AICI.

CITEȘTE ȘI: „Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: ‘E miraculos’”

ACCESEAZĂ ȘI: Cod roșu de bani și câștiguri pentru această zodie, anunțat de Camelia Pătrășcanu, din 2026: ”Vor veni ușor”

Abonează-te la canalul „Altceva cu Adrian Artene” .Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.