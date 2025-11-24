Acasă » Altceva Podcast » Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”

Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”

De: Loriana Dasoveanu 24/11/2025 | 17:18

Celebrul astrolog, Camelia Pătrășcanu, a fost invitat special al podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene. Într-un dialog captivant despre viitorul omenirii, astrologul a vorbit despre Neptun, planeta credinței, a inspirației și a legăturii cu divinul, cea care va guverna anul 2026. Când intră Neptun într-un nou ciclu astrologic, dar și cum va transforma modul în care trăim, aflați din rândurile următoare. În plus, Camelia Pătrășcanu a vorbit despre zodiile care vor simți cel mai intens schimbarea, dar și care sunt motorul inspirației. 

Anul 2026 se apropie cu pași repezi, iar Camelia Pătrășcanu a făcut o analiză a celor mai importante schimbări astrologice care ne așteaptă în anul ce vine. Intrarea lui Neptun în Berbec reprezintă un tranzit ce va dura 14 ani și care poate schimba radical viețile noastre. Iată la ce ne așteptăm, dar și care sunt zodiile care vor ieși cel mai mult în evidență sub îndrumarea lui Neptun.

Camelia Pătrășcanu ne spune zodiile „vedetă” din 2026

Camelia Pătrășcanu: Neptun e planeta lui Hristos. Spune că trebuie să îl aducem în fiecare zi pe Hristos în tot ce facem.

Adrian Artene: Este energia credinței. Este această energie suficientă? Neptun este și o planetă a inspirației.

Camelia Pătrășcanu: Aduce inspirația în munca pe care o avem zi de zi. Asta înseamnă că nu ne mai permite munci doar din rutină. Nu ne mai dă voie să muncim orice și oricum doar ca să câștigăm bani, nu spun că e un lucru rău. Să muncim ceva unde nu simțim nici timpul cum trece, nici chinul, din puține resurse să fac ce îmi place. Neptun vine și face asta și vom căuta mai mult ocupații vocaționale și le vom găsi.  Plus că AI va face muncile grele în locul nostru, iar eu spun că munca umană va fi mai prețuită, ne vom dori ceva viu și chiar mai strâmb un pic, dar care este natural și e viață acolo, folosind în continuare produsele materiale pe care le fac calculatoarele.

O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Adrian Artene: Nu va trebui să ne temem, prin urmare, că vom fi dezumanizați? 

Camelia Pătrășcanu: Eu nu cred. Nu văd o lume care să fie viabilă în lipsa umanismului, devine sterilă, ea se consumă pe sine.

Adrian Artene: În lipsa emoției, în lipsa lui Dumnezeu. 

Camelia Pătrășcanu: Acum nu cred nici că ar trebui să fugim în pădure și să ne apucăm de hand-made, deși poate nu ar fi rău. Dezvoltarea industrială a luat-o pe un fir, puteam să o luăm pe alt fir, cu aceeași inteligență, poate cu altă matematică, cu alte științe, altfel aplicate. Ne-a adus acest fir la consumerism, abundență, răsfăț material, nu a fost rău, am oferit posibilitatea de trai și confort oamenilor, dar eu cred că odată cu acest nou ciclu în care se instalează Neptun, în vremurile noastre, pentru că în 1861 omenirea arăta altfel, era mai dezechilibrată și mai puțin pașnică, avem șansa cu Neptun să trăim la un nivel mai intens, mai frumos și mai armonic energia neptuniană. Nu văd războaie, nu văd conflicte.

Camelia Pătrășcanu ne spune zodiile care vor ieși în evidență în 2026
Camelia Pătrășcanu ne spune zodiile care vor ieși în evidență în 2026

Adrian Artene: De când începe? L-am urmărit pe Neptun și statistica arată așa: A intrat în Berbec pe 30 martie 2025, a stat până pe 4 iulie 2025, a revenit în Pești pe 22 octombrie 2025 și va reintra în Berbec pe 26 ianuarie 2026. 

Camelia Pătrășcanu: Neptun intră în tot turul zodiacal și începe cu Berbecul. O să simțim că Berbecii, mai ales cei de la început, 22-23 martie, o să îl simtă mai intens la început de 2026, cei care sunt la început de Leu și cei care sunt mai la început de Săgetător, o să îl simtă mai mult. Se prinde mai repede această energie neptuniană. Ei sunt primii care spun: Gata, vreau să fac ceva mai inspirator, vreau să fac ceva pentru oameni, vreau să fac ceva în alte condiții, se gândesc la sufletul lor. Este bine să ne uităm la aceste zodii pentru că se prind un pic mai repede de această energie neptuniană și fiind semne de foc, o vor pune în practică. Își vor inspira viața în funcție de această energie, la muncă, acasă, în relația cu copiii. Apoi sunt gemenii de mai, balanțele, vărsătorii care și ei se prind repede de această energie neptuniană.

Podcastul integral poate fi urmărit AICI.

CITEȘTE ȘI: „Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: ‘E miraculos’”

ACCESEAZĂ ȘI: Cod roșu de bani și câștiguri pentru această zodie, anunțat de Camelia Pătrășcanu, din 2026: ”Vor veni ușor”

Abonează-te la canalul „Altceva cu Adrian Artene” .Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”
Știri
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile:…
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de ...
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi ...
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi un site de succes
Vezi toate știrile
×