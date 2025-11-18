Tabel zodii | Câți copii vei avea în funcție de zodia ta. Care sunt ce mai „productivi” nativi + cine va rămâne fără moștenitori

Fiecare semn zodiacal este unic, iar fiecare cuplu are propriile planuri privind numărul de copii pe care și-i dorește. Nativii din anumite zodii visează cu orice preț să își întemeieze o familie cu persoana potrivită și să aibă urmași. Câți copii vei avea în funcție de zodia ta – vezi în rândurile de mai jos!

În funcție de comportamentul zodiei noastre, ascendent, destin, trăsături specifice, astrele ne spun câți copii este posibil să avem de-a lungul vieții.

Câți copii vei avea în funcție de zodia ta

Astrologii spun că semnul zodiacal sub care ne-am născut dezvăluie câți copii o să avem. Deși unele persoane nu îndrăgesc prea mult micuții și nu-și doresc urmași, altele de-abia așteaptă momentul în care să devină părinti.

Berbec

Energic și independent, Berbecul are de obicei un copil, pentru a combina libertatea cu responsabilitatea.

Taur

Stabil și orientat spre familie, Taurul tinde să aibă o familie mai mare – 3 copii.

Gemeni

Curioși și sociabili, Gemenii se simt confortabil cu doi copii.

Rac

Zodie extrem de familială, Racul preferă o familie numeroasă – 4 copii.

Leu

Leul vrea să fie centrul atenției și tinde să aibă doi copii.

Fecioară

Practică și planificată, Fecioara preferă un singur copil.

Balanță

Echilibrată și armonioasă, Balanța se simte bine cu doi copii.

Scorpion

Intens și pasional, Scorpionul tinde să aibă o familie moderat mare cu 3 copii.

Săgetător

Libertatea e prioritară, Săgetătorul are de obicei un singur copil.

Capricorn

Serios și responsabil, Capricornul alege o familie echilibrată cu doi copii.

Vărsător

Independent și neconvențional, Vărsătorul poate alege să nu aibă copii.

Pești

Sensibili și afectuoși, Peștii tind spre o familie mai mare – 3 copii.

