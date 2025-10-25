Tabel zodii | Câte căsnicii vei avea de-a lungul vieții, în funcție de zodia ta

Horoscopul ne vorbește despre bani, iubire, sănătate, compatibilitate și multe alte aspecte importante. Când vine vorba de relații, astrele îți pot spune ce fel de partener/ă ești, cu cine te potrivești, dar și câte căsnicii e cel mai probabil posibil să ai. Află în rândurile de mai jos!

În funcție de comportamentul zodiei noastre, destin, trăsături specifice, astrele ne spun câte căsătorii este posibil să avem de-a lungul vieții.

Câte căsnicii vei avea de-a lungul vieții, în funcție de zodia ta

Dacă unii sunt mai serioși și fideli în relație, alți nativi sunt mai jucăuși și preferă să experimenteze mai mult. Acest lucru își pune amprenta asupra relațiilor lor de-a lungul vieții.

Berbec (1-2 căsnicii). Impulsiv și pasional, te arunci repede în relații. Poți divorța dacă rutina te sufocă.

Taur (o căsnicie). Loial și stabil, iubești confortul și fidelitatea. Preferi să eviți schimbările majore.

Gemeni (2-3 căsnicii). Ești dual și curios, vrei mereu stimulare mentală. Poți schimba partenerii ca pe cărți.

Rac (o căsnicie). Ești tradiționalist, protector, vrei familie. Rămâi chiar dacă relația devine grea.

Leu ( 2 căsnicii). Orgoliul și nevoia de admirație îți pot aduce două etape: iubire de tânăr, apoi iubire matură.

Fecioară ( o căsnicie). Perfecționistă și analitică. Nu te grăbești, dar când decizi, vrei o relație stabilă.

Balanță ( 2 căsnicii). Guvernată de Venus, iubirea e totul. Tinzi să cauți echilibru în relații și să înveți din greșeli.

Scorpion ( 1-2 căsnicii). Intens, profund, pasional. Ori tot, ori nimic. Poți renaște după o despărțire dură.

Săgetător (2-3 căsnicii). Aventurier, fugi de rutină. Căsătoria apare doar dacă ai libertate în ea.

Capricorn (o căsnicie). Serios, ambițios, cauți stabilitate. Preferi o relație solidă, pe termen lung.

Vărsător (1-2 căsnicii). Independent și nonconformist. Poți alege forme „atipice” de relație.

Pești (2 căsnicii). Idealist și visător, crezi în sufletul pereche. Poți suferi ușor, dar vei iubi din nou.

