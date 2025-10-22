Zodia care riscă să termine luna octombrie în închisoare. Cristina Demetrescu: „S-ar putea să cădeți în capcană”

Următoarea perioadă se anunță una intensă și interesantă pentru anumite semne zodiacale, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Intrăm într-o perioadă ambiguă în care influențele anumitor plante se simt intens. Lucrurile se schimbă, iar unii nativ pot ajunge în situații periculoase. Care este zodia care riscă să termine luna octombrie în închisoare?

Luna Nouă în Balanță marchează sfârșitul efectelor eclipselor de pe axa Fecioară-Pești. Axă ce este asociată cu sacrificiul și suferința. Astfel, se termină o perioadă dificilă, dar începe una misterioasă, cu „povești cu final neașteptat, de zona crepusculară”.

„Se termină o perioadă dificilă, o etapă în care mulți au trecut prin încercări personale, dar acum energiile se așază altfel. Stelele ne invită să ne ascultăm intuiția și să fim atenți la ce se ascunde dincolo de aparențe”, a explicat astrologul.

Zodia care riscă să termine luna octombrie în închisoare

În următoare perioadă se întâmplă numeroase schimbări. Soarele intră în Scorpion, iar Neptun revine în Pești. Aceste mișcări formează o piramidă astrală pe semne de apă, amplificând conexiunea spirituală. De asemenea, apropierea de Halloween aduce o energie aparte, împărțită între rațiune și intuiție.

„Ne apropiem de Halloween, iar această energie ne poartă între lumi – între rațiune și intuiție, între lumină și umbră. E momentul să fim atenți la vise, la semne și la instincte”, precizează astrologul.

De asemenea, Cristina Demetrescu spune că atunci când suntem în Scorpion se întâmplă lucruri mai puțin benefice, poate unele mai toxice. Gândurile negative și tentațiile preiau controlul, iar astrologul trage un semnal de alarmă pentru unii nativi.

Potrivit acesteia, Peștii trebuie să fie cât se poate de atenți în această perioadă. În viața acestor nativi apare tentația de a ajuta pe cineva implicat într-o situație incertă, poate chiar ilegală.

„Peștii trebuie să fie atenți la tentația de a ajuta pe cineva implicat într-o situație riscantă sau ambiguă. Există lucruri legale, dar imorale, și lucruri morale, dar nelegale. Dacă vă implicați din compasiune, s-ar putea să cădeți în aceeași capcană”, spune Cristina Demetrescu.

Peștii trebuie să fie atenți cui oferă încrederea și ajutorul lor, căci altfel s-ar putea să termine luna octombrie în închisoare. Urmează o perioadă delicată pentru acești nativi.

