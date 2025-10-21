Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 22 octombrie 2025. Zodia care riscă să își piardă portofelul

Horoscop 22 octombrie 2025. Zodia care riscă să își piardă portofelul

De: Bianca Drăgan 21/10/2025 | 21:03

Horoscop 22 octombrie 2025. O zodie își pierde portofelul! Mare grijă! Ar putea fi chiar despre tine vorba! Citește mai jos cine este lovit de ghinion astăzi!

Berbec

O conversație neașteptată cu iubitul, o rudă sau un prieten apropiat ar putea să îți lase un sentiment de entuziasm și optimism în privința viitorului.

 

Taur

Pune-ți bunul simț la treabă și caută cea mai bună ofertă posibilă sau găsește o modalitate de a le face singur. S-ar putea descoperi că ceea ce are nevoie de reparații ar putea fi într-o stare mai bună după aceea.

 

Gemeni

O comunicare destul de tulburătoare te-ar putea face să te gândești la partea negativă a tot ceea ce afli. Să nu cazi în această capcană.

 

Rac

Evoluțiile neliniștitoare în ceea ce privește banii ar putea provoca unele supărări, dar vor fi rezolvate până la sfârșitul zilei. Ai putea pierde și regăsi portofelul.

Leu

O schimbare norocoasă de circumstanțe în viața unui prieten ar putea avea un impact pozitiv asupra vieții tale. Această situație ar putea implica multe ajustări, ca să nu mai vorbim de muncă grea.

 

Fecioară

Astăzi reprezintă începutul unei perioade de noi începuturi în cariera ta. S-ar putea să părăsești un vechi loc de muncă pentru unul nou sau să avansezi într-o nouă poziție la actualul tău angajator.

 

Balanță

Aceasta este o zi în care să savurezi norocul și noile începuturi. Relaxează-te și bucură-te de optimismul și entuziasmul tău pentru viitor.

 

Scorpion

Pasiuni noi și neobișnuite, călătorii în locuri exotice, întâlniri cu oameni noi și interesanți – toate acestea ar trebui să fie în mintea ta. Prietenii ar putea suna pentru a-ți propune excursii tentante de ultim moment.

 

Săgetător

S-ar putea să te gândești la o schimbare de reședință sau, cel puțin, la o schimbare de domiciliu. Cineva ar putea să se mute. S-ar putea să te gândești la călătorii.

 

Capricorn

S-ar putea să ajungi la o nouă înțelegere cu colegii sau ai putea obține echipamente de ultimă generație care să permită ca operațiunile să se desfășoare mai bine.

 

Vărsător

Este posibil să te simți puțin supărat și oarecum deprimat de o separare temporară de o persoană iubită. Ca urmare, s-ar putea să îți arunci energia în proiecte creative.

 

Pești

O vizită neașteptată din partea unei persoane mohorâte sau deprimate s-ar putea să te facă să te simți puțin deconcertat.

