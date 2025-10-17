Acasă » Știri » TOP | Care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop, de fapt. Află cât de mincinos ești, în funcție de zodia ta

TOP | Care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop, de fapt. Află cât de mincinos ești, în funcție de zodia ta

De: Anca Chihaie 17/10/2025 | 07:48
TOP | Care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop, de fapt. Află cât de mincinos ești, în funcție de zodia ta

În lumea astrologiei, adevărul are uneori nuanțe la fel de complexe ca personalitățile celor douăsprezece zodii. Unii spun că minciuna e un mecanism de apărare, alții o consideră o artă socială, iar astrele, se pare, au și ele un cuvânt de spus în această privință. Un nou top astrologic, inspirat din interpretările populare ale semnelor zodiacale, a încercat să stabilească cine sunt cei mai sinceri nativi și cine are talentul de a înfrumuseța realitatea.

Clasamentul nu are pretenții științifice, ci se bazează pe trăsăturile de personalitate asociate fiecărui element zodiacal: Pământ, Aer, Foc și Apă. Dincolo de amuzament, descrierile par să surprindă felul diferit în care fiecare semn gestionează adevărul, de la onestitatea rece a Capricornului până la imaginația debordantă a Săgetătorului.

Care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop

Capricornul se află în fruntea topului sincerității. Nativul acestei zodii este considerat extrem de direct, pragmatic și intolerant față de orice formă de minciună inutilă. Pentru el, adevărul nu este opțional, ci o regulă de viață. În spatele atitudinii aparent reci se ascunde o dorință profundă de corectitudine și o respingere instinctivă a manipulării.

Urmează Fecioara, cu o abordare analitică și rațională. Este tipul care preferă să se confrunte cu faptele, oricât de incomode ar fi. Nu minte ușor, dar poate fi critică atunci când adevărul nu se aliniază standardelor sale. Taurul, ultimul dintre semnele de Pământ, rămâne stabil și loial, evitând neadevărul nu din principiu moral, ci dintr-o nevoie de liniște. Pentru el, minciunile aduc haos, iar el fuge de haos ca de foc.

Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Racul este perceput ca fiind sincer și sensibil, dar uneori preferă să ascundă lucrurile care îl rănesc. Minciunile sale sunt rareori intenționate, mai degrabă o formă de protecție emoțională. Peștii, visători incurabili, nu mint neapărat, dar au tendința de a colora adevărul pentru a-l face mai frumos. În schimb, Scorpionul, semnul misterului și al strategiilor, tratează adevărul ca pe un instrument. Nu spune tot, ci doar cât consideră necesar. Minciuna devine, pentru el, o armă de control.

Leul este mândru și are un simț pronunțat al imaginii de sine. De aceea, poate exagera sau „lustruiește” adevărul pentru a străluci mai tare. Berbecul, impulsiv și direct, nu are răbdare pentru intrigi, dar poate minți pe moment, ca reacție de apărare. Săgetătorul, în schimb, e marele povestitor al zodiacului, spune adevărul cu entuziasm, dar uneori îl presară cu detalii inventate. Nu o face din răutate, ci din dorința de a face viața mai interesantă.

Gemenii se remarcă prin adaptabilitate și inteligență verbală. Ei nu mint în sensul clasic, ci jonglează cu realitatea, potrivind fiecare poveste în funcție de context. Balanța, preocupată de armonie, recurge uneori la „minciuni albe” pentru a evita conflictele. Pentru ea, pacea e mai importantă decât adevărul crud. Vărsătorul, independent și imprevizibil, tinde să ascundă adevărul mai degrabă din dorință de libertate decât din intenție de înșelare.

Horoscopul viselor! Zodiile care primesc mesaje speciale, în timpul somnului

Singurele zodii care au noroc în dragoste și bani până pe 19 octombrie 2025! Transformări uriașe în zilele următoare

Tags:
Iți recomandăm
Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li s-a confirmat ipoteza cruntă
Știri
Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li s-a confirmat ipoteza cruntă
Vești proaste pentru fanii emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. CNA a luat atitudine în urma plângerilor primite
Știri
Vești proaste pentru fanii emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. CNA a luat atitudine în urma plângerilor…
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o...
Horoscop 17 octombrie 2025. BERBECII sunt hotărâți să acționeze
Gandul.ro
Horoscop 17 octombrie 2025. BERBECII sunt hotărâți să acționeze
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor sunt mult mai scumpe
Adevarul
Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o...
Parteneri
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Antena 3
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa...
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Digi 24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete...
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Scenă completă surprinsă de radar: un BMW în viteză, șofer fără centură, la telefon, și copil pe locul din față
Promotor.ro
Scenă completă surprinsă de radar: un BMW în viteză, șofer fără centură, la telefon, și...
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
kanald.ro
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
kfetele.ro
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de...
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București. Detalii exclusive
Fanatik.ro
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București....
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
Fanatik.ro
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii...
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a...
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe pârtie, norii pufoşi aduc strat consistent de zăpadă
Romania TV
Ninge ca-n poveşti în weekend, s-a deschis sezonul la schi! Vreme de vin fiert pe...
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Go4Games
Aventura clasică a anilor '90 se întorace cu o nouă înfățișare
Reguli noi la valabilitatea permisului auto în România. MAI va schimba legea. Șoferii vor depinde de medic
Capital.ro
Reguli noi la valabilitatea permisului auto în România. MAI va schimba legea. Șoferii vor depinde...
Explozie într-un bloc din Rahova. Doi morți, nouă răniți, trei etaje afectate. Live text
evz.ro
Explozie într-un bloc din Rahova. Doi morți, nouă răniți, trei etaje afectate. Live text
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii
Gandul.ro
Singura categorie de pensionari din România care primește bani în plus pe final de 2025....
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
as.ro
Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit:
radioimpuls.ro
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care...
FIFA a exclus naţionala din toate competiţiile, dar e mai sus ca România în clasamentul mondial! De când n-a mai jucat un meci oficial
Fanatik.ro
FIFA a exclus naţionala din toate competiţiile, dar e mai sus ca România în clasamentul...
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”
Fanatik.ro
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu:...
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li ...
Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li s-a confirmat ipoteza cruntă
Vești proaste pentru fanii emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. CNA a luat atitudine în urma plângerilor ...
Vești proaste pentru fanii emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. CNA a luat atitudine în urma plângerilor primite
Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Cele 3 alimente care îngrașă cel mai mult, toamna. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cele 3 alimente care îngrașă cel mai mult, toamna. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Femeia din Berceni care nu-și găsea fiica de 14 ani, găsită moartă în Pantelimon. Ce au văzut ...
Femeia din Berceni care nu-și găsea fiica de 14 ani, găsită moartă în Pantelimon. Ce au văzut vecinii în apartamentul ei, înainte de descoperirea polițiștilor
Brigitte Bardot este internată în spital de 3 săptămâni! Vedeta a fost operată de „o boală gravă”
Brigitte Bardot este internată în spital de 3 săptămâni! Vedeta a fost operată de „o boală gravă”
Vezi toate știrile
×