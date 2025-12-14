Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Sunt acasă, mă învârt în pat”

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 15:07
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

– Bună, draga mea. Ce faci???

– Sunt acasă, mă învârt în pat, nu pot să dorm. Tu ce faci?

– Eu sunt la restaurant, mă uit la tine cum te învârți în pat.

Un bărbat vorbește cu fosta lui iubită

Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:
– Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.
– Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit
– Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.
– Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.

O femeie primește în casă un bărbat

O femeie primește în casă un bărbat care o curta de mult timp.
Deodată, ea aude un zgomot în hol.
– Vai, s-a întors bărbatul meu acasă! Repede, pleacă de aici! Sari pe fereastră!
– Cum să fac asta? Suntem la etajul 13!
– Crezi că acum e momentul să fii superstițios?

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Bulă ajunge acasă împreună cu ospătarul

În sfârșit Bulã ajunge acasă în toiul nopții…
– Mai Bulã, nu ți-e rușine să te aducă ospătarul în toiul nopții acasă, beat de la cârciuma?!
– Păi n-a fost liber mai devreme…

Soțul ajunge acasă beat mort

Soțul ajunge acasă beat mort, pe la 3 dimineața, după ce a petrecut toată noaptea cu tovarășii lui de pahar.
– Ce-i cu tine în halul ăsta? Te-ai întrebat la cârciumă ce o să zici cand vii acasă? strigă soția la el.
– Dragă, sincer să-ți spun, nu m-am întrebat, dar dacă vrei mă întorc la cârciumă, mă întreb și vin acasă gata întrebat.

”Am fost oarbă și proastă când te-am luat”

Zice Maria nervoasă către Ion:
– Am fost oarbă și proasta când te-am luat.
– No, vezi tu, Mărie, zice Ion calm, de câte boli te-am vindecat?

Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale

BANCUL DE MARȚI | ”Unde trebuie să săruți un bărbat, ca să nu te uite?”

 

