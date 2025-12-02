BANCUL DE MARȚI | ”Unde trebuie să săruți un bărbat, ca să nu te uite?”

Indiferent că te afli la locul de muncă sau acasă, câteva glume vor prinde excelent și îți vor ridica starea de bine imediat. Bancurile de mai jos îți vor schimba starea și te vei simți mai fericit, după hohote de râs.

– Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?

– În fața nevestei

Cele mai haioase bancuri

– Am o prietenă, dar m-am îndrăgostit de o altă fată, ce mă sfătuiești să fac?

– Sfatul meu ca femeie ce sunt, este să rămâi cu cea de-a doua, pentru că adevărul este că dacă o iubeai pe prima, nu te-ai fi îndrăgostit de cea de-a doua.

– Faza e că… a doua ești tu.

– Aaaaaa, nuuuuu, nuuuuu, rămâi cu prima!

Doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde ești? întreabă unul dintre ei.

– Din Bacău!

– Și eu tot din Bacău! În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Wow! Și eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!

Și continuă să bea şi mai tare. Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întreabă pe barman ce mai e nou.

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia și nu se mai recunosc.

O blondă şi o brunetă se plimbă cu maşina. La un moment dat bruneta, care era la volan, trage pe dreapta.

– Ce faci, dragă, de ce opreşti?

– Am rămas fără benzină.

– Vai, ce deşteaptă eşti! Eu n-aş fi ştiut şi aş fi mers mai departe!

– Bună. Ești Paul?

– Da. Tu cine ești?

– Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator.

– A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafea.

– Nu. Vă avem filmat pe cameră când ați luat 2.000 de lei din buzunarul domnului doctor. Când puteți să îi aduceți înapoi?

