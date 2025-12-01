Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | ”De ce m-ai lăsat în restaurant?”

Bancul începutului de săptămână | ”De ce m-ai lăsat în restaurant?”

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 07:30
Bancul începutului de săptămână | ”De ce m-ai lăsat în restaurant?”
Cele mai haioase bancuri

Este o nouă săptămână și suntem pregătiți pentru orice proovocare. Cei mai mulți dintre noi vor rămâne acasă cu ocazia zilei de 1 decembrie, însă nu trebuie să uite de voia bună. Bancurile de mai jos vor aduce zâmbetul pe buze oricui.

– Unde ești? De ce m-ai lăsat singura în restaurant?
– De unde îl cunoști tu pe ospătar?
– Ești nebun? Nu-l cunosc
– Atunci de ce i-ai zis ” vreau o salată Cezar”?
– Băi tâmpitule așa se numeşte salata, SALATĂ CAESAR

Persoana care face angajări pentru o firmă discută cu un tip care caută de lucru:
– În primul rând, firma la care vă angajați este foarte obsedată de curățenie. Ați avut grijă să vă curățați pantofii pe covoraș înainte de a intra aici?
-Desigur, am făcut-o, răspunde tipul.
– În al doilea rând, cerem colaboratorilor noștri să fie sinceri. Sunteți un om sincer?
– Cu siguranță, sunt un om foarte sincer, răspunde tipul.
– Foarte bine, dar există o mică problemă. Noi nu avem niciun covor la intrare…

Un avocat ajunge în rai. Sfântul Petru îl întâlnește la poartă. Avocatul este impresionat, dar întreabă:
– Sunteți sigur că este timpul meu? Nu sunt atât de bătrân.
Sfântul Petru:
– Ce vrei să spui? Ai 86 de ani.
– Nu, nu am… am doar 58 de ani. De ce crezi că am 86 de ani?
– Ei bine, doar am adunat toate orele pe care le-ai facturat clienților tăi.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Un polițai găsește pe malul mării o lampă gen Aladin.
O ridică, o deschide și dinăuntru iese, evident, un duh.
– Îți Îndeplinesc 3 dorințe!
– Vreau mai întâi o halbă de bere care să nu se golească niciodată!
Zis și făcut.
Apare halba, bea polițaiul de se satură, halba tot plină.
Varsă din ea pe jos, dar halba rămâne plină.
– Nemaipomenită chestia asta! Poți să-mi mai dai încă două?

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”

BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Bancuri
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
Digi24
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă
Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut ...
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte
Primele imagini cu Moșteanu, după demisie. Din minister, direct la hidratare în separeu
Primele imagini cu Moșteanu, după demisie. Din minister, direct la hidratare în separeu
Antena 1 le ofertează, vedetele fug. Negocierile pentru Survivor se complică
Antena 1 le ofertează, vedetele fug. Negocierile pentru Survivor se complică
Vezi toate știrile
×