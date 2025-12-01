Bancul începutului de săptămână | ”De ce m-ai lăsat în restaurant?”

Este o nouă săptămână și suntem pregătiți pentru orice proovocare. Cei mai mulți dintre noi vor rămâne acasă cu ocazia zilei de 1 decembrie, însă nu trebuie să uite de voia bună. Bancurile de mai jos vor aduce zâmbetul pe buze oricui.

– Unde ești? De ce m-ai lăsat singura în restaurant?

– De unde îl cunoști tu pe ospătar?

– Ești nebun? Nu-l cunosc

– Atunci de ce i-ai zis ” vreau o salată Cezar”?

– Băi tâmpitule așa se numeşte salata, SALATĂ CAESAR

Persoana care face angajări pentru o firmă discută cu un tip care caută de lucru:

– În primul rând, firma la care vă angajați este foarte obsedată de curățenie. Ați avut grijă să vă curățați pantofii pe covoraș înainte de a intra aici?

-Desigur, am făcut-o, răspunde tipul.

– În al doilea rând, cerem colaboratorilor noștri să fie sinceri. Sunteți un om sincer?

– Cu siguranță, sunt un om foarte sincer, răspunde tipul.

– Foarte bine, dar există o mică problemă. Noi nu avem niciun covor la intrare…

Un avocat ajunge în rai. Sfântul Petru îl întâlnește la poartă. Avocatul este impresionat, dar întreabă:

– Sunteți sigur că este timpul meu? Nu sunt atât de bătrân.

Sfântul Petru:

– Ce vrei să spui? Ai 86 de ani.

– Nu, nu am… am doar 58 de ani. De ce crezi că am 86 de ani?

– Ei bine, doar am adunat toate orele pe care le-ai facturat clienților tăi.

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Un polițai găsește pe malul mării o lampă gen Aladin.

O ridică, o deschide și dinăuntru iese, evident, un duh.

– Îți Îndeplinesc 3 dorințe!

– Vreau mai întâi o halbă de bere care să nu se golească niciodată!

Zis și făcut.

Apare halba, bea polițaiul de se satură, halba tot plină.

Varsă din ea pe jos, dar halba rămâne plină.

– Nemaipomenită chestia asta! Poți să-mi mai dai încă două?

