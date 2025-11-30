Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”

BANCUL ZILEI | „Dragă Moș Crăciun”

De: Alina Drăgan 30/11/2025 | 12:41
BANCUL ZILEI | Dragă Moș Crăciun

Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Iar ca tacâmul să fie complet este nevoie și de o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc, care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Cum sărbătorile sunt aproape, protagonista de astăzi este o femeie ce îi scrie o scrisoare lui Moș Crăciun. Deznodământul este hilar. 

Iată bancul zilei:

Dragă Moș Crăciun pe scurt: am nevoie de bani și vreau să slăbesc.

Și eu voi fi scurt, mergi la muncă și mănâncă mai puțin.

Banc de pe vremea lui Ceaușescu

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înțelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

Alte bancuri amuzante

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției
Știri
BANC | Bulă, Bubulina și culmea beției
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | O femeie nervoasă își sună bărbatul
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate
Adevarul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul ...
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace”
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland ...
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în ...
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Un nou scandal în showbiz! Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL: „Un caracter infect”
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații
Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații
Vezi toate știrile
×