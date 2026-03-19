Ministrul Educației, anunț despre Evaluarea Națională și Bacalaureat

Ministrul Educației, Mihai Damian a vorbit despre desfășurarea Evaluării Naționale și Bacalaureat. Anunțul vine în urma unor momente tensionante: amenințarea profesorilor cu boicotarea.

Zilele trecute au avut loc simulările pentru Evaluarea Națională. Mai mulți profesori din mai multe județe au boicotat simulările pentru elevii de clasa a VIII-a.

Ministrul Educației face anunțul despre Evaluarea Națională și Bacalaureat

Elevii de clasa a VIII-a au avut de susținut zilele trecute simulările pentru Evaluarea Națională. Unii dintre ei nu au dat aceste probe din cauza profesorilor. Aceștia au boicotat simulările din cauza nemulțumirilor pe care le au. Mai mulți profesori au declarat că vor boicota și Evaluarea Națională, dar și examenul de Bacalaureat. Acest fapt îi îngrijorează pe părinți că nu își pot susține copiii lor examenele maturității. Din acest motiv, ministrul Educației, Mihai Damian, a vorbit despre situația dată. El a explicat că niciuna dintre evaluări nu va fi afectată și că nu există posibilitatea să nu se susțină. De asemenea, acesta a mai precizat că va găsi soluții pentru profesorii nemulțumiți de bugetul alocat învățământului.

Nu cred că există acest risc, atât timp cât ne aflăm într-un continuu dialog. Încercăm să găsim soluții pentru rezolvarea anumitor situații și totodată să avem o speranță pentru viitor. Este un buget la care putem construi. Cred că e foarte important să înțelegem că, în România, educația a fost prima care a suportat această situație din România, faptul că avea un deficit bugetar de peste 9%. În momentul de față observăm măsuri și în alte componente ale societății, vom vedea cât și cum se vor implementa și, de asemenea, cred că educația va fi prima care va ieși în această situație, a declarat Mihai Damian.

Deși sindicaliștii amenință boicotarea Evaluării Naționale și Bacalaureatul pentru că Executivul a decis ca educația să primească 2,8% din PIB, ministrul spune că deja bugetul acordat este mai mare decât cel de anul trecut.

