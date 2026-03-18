Simulare Evaluare Națională 2026. Elevii susțin proba la Limba și literatura maternă

De: Iancu Tatiana 18/03/2026 | 10:31
Miercuri, 18 martie, elevii din minoritățile naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă. Această probă a Simulării Evaluării Naționale 2026 se diferențiază de celelalte prin faptul că rezultatele nu vor fi publice, ci transmise în mod privat. În schimb, regulile cu privire la desfășurarea programului rămân aceleași, iar în data de 30 martie 2026 elevii vor afla rezultatele.

Absolvenții clasei a VIII-a din grupurile minoritare susțin ultima probă a Simulării Evaluării Naționale, care început luni, 16 martie, și care se încheie astăzi, 18 martie, o dată cu examenul la Limbia și literatura maternă.

Programul probei

Elevii trebuie să fie în bănci cel târziu la ora 08:30, iar la ora 09:00 începe examenul. După acest interval este interzisă deranjarea sau întreruperea testului. Aceștia nu au voie să folosească telefoanele mobile, căștile, ceasurile inteligente sau alte dispozitive. Timp de două ore, școlarii trebuie să se concentreze și să rezolve corect exercițiile. Ministerul Educației și Culturii a hotărât ca foile de examen să fie împărțite în formă de broșură, iar cei care susțin simularea pot cere cadrelor didactice pagini suplimentare pentru executarea aplicațiilor.

Primul pas, o dată cu primirea foilor de examen, este completarea casetei de identificare de pe prima pagină. Mai apoi, elevii au la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea cerințelor. Ministerul Educației a transmis că notarea va fi comunicată fiecărui elev în parte, în mod personal, în data de 30 martie 2026.

Totodată, oficialii au transmis și cum trebuie făcute corectările pe hârtiile de examen pentru a nu exista confuzii. În plus, elevii trebuie să acorde o atenție deosebită, deoarece o greșeală de corectare poate reprezenta și anularea lucrării. În cazul în care vor să șteargă răspunsul inițial, aceștia trebuie să îl taie cu o linie orizontală, iar alături să scrie opțiunea considerată validă.

La proba de limba şi literatura română şi la proba de limba și literatura maternă, un răspuns încercuit în cadrul itemilor de tip-grilă poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect. De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu «X» a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului «X» şi marcarea cu «X» a răspunsului considerat corect, au transmis autoritățile educaționale.

Elevii pot face delimitarea propozițiilor din frază și pot sublinia cu creion sau pix de culoare albastră, fără să se teamă că lucrarea le va fi pusă în pericol.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen
12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între orele 14:00 – 18:00
2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale, potrivit Edu.pedu.

