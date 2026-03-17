Cartea de identitate se transformă în ”pix digital”. Cum vei semna documentele de acum, dacă ai actul electronic

De: Iancu Tatiana 17/03/2026 | 10:49
Românii care au carte de identitate electronică vor fi scutiți de drumurile până la instituțiile unde depun actele. Mai pe scurt, aceștia nu vor mai trebui să se deplaseze pentru a-și da semnătura olografă. Acum, o dată cu tehnologizarea sistemelor, cei care au primit deja buletinul electronic pot semna documentele direct de pe telefon, după ce își instalează aplicația ROeID.

O veste bună pentru români este că de acum există posibilitatea să semneze documentele PDF direct din pat, folosind telefonul. Tot ce trebuie să facă este să-și instaleze aplicația ROeID și să urmeze pașii menționați.

Cum funcționează?

Indiferent că ești utilizator de Apple sau Android, te poți bucura de evitarea unor drumuri făcute numai pentru o simplă semnătură. Trebuie să accesezi App Store sau Magazin Play și să cauți aplicația ROeID, pe care o vei instala. Ulterior, după ce deschizi aplicația, vei trebui să urmezi etapele de mai jos:

  • Instalează aplicația ROeID pe telefon;
  • Înregistrează în aplicație folosind cartea de identitate electronică;
  • Încarcă documentul care trebuie semnat, în format PDF;
  • Introduce codul CAN, aflat în colțul din dreapta jos al cărții de identitate;
  • Introduce PIN-ul de 6 cifre pentru autorizare;
  • Apropie cartea de identitate de telefonul care are NFC.

Câțiva pași simplii te ajută să folosești „pixul digital” și să semnezi electronic, folosind certificatul digital stocat pe cipul cărții de identitate. Potrivit Legii nr. 214/2024 și Regulamentului eIDAS, actele semnate în acest fel pot avea aceeași valoare ca și cele pe care ți-ai pus semnătura olografă. Acest proces automatizat vine în beneficiul românilor și îi scutește de stat la coadă și de pierderea timpului pentru o singură semnătură. În plus, majoritatea cetățenilor sunt obișnuiți cu comunicarea NFC. Fiindcă mulți folosesc plățile contactless, această trecere de la însemnarea manuală a parafelor la a face acest lucru prin sisteme tehnologizate poate fi chiar floare la ureche.

