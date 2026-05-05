Patrice Cărăușan, schimbare radicală după Survivor 2026. Imaginile au fost făcute publice!

De: Irina Vlad 05/05/2026 | 21:01
Patrice Cărăușan (27 de ani) a revenit în atenția publicului pe rețelele sociale, după eliminarea de la Survivor 2026. Fosta „Războinică” surprinde cu o schimbare de look vizibilă. Iată despre ce este vorba!

În ediția de duminică, 3 mai, Patrice Cărăușan s-a luptat cu toate armele pentru a-și păstra locul la Survivor, alături de Ramona Micu și Bianca Stoica. Fosta „Războinică” a început proba în forță, însă pe parcurs și-a pierdut din motivație, iar dorul de casă a învins dorința de a merge mai departe. La final, Patrice și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când și-a luat rămas bun de la colegi.

„Mă simt tristă, pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp, nu pot să mint, sunt și fericită pentru că voi merge acasă. Cum am spus, pentru mine Unificarea a fost ca un fel de finală, acesta a fost targetul meu”, a declarat Patrice Cărăușan.

După 17 săptămâni petrecute în jungla din Dominicană, fosta „Războinică” a mărturisit că și-a atins scopul. A ajuns mai departe decât și-ar fi imaginat, și-a testat limitele și a descoperit o nouă versiune a sa.

„Astăzi plec din Survivor cu inima plină. Când am venit aici, am știut foarte clar un lucru… nu am venit să câștig și nu am venit să demonstrez nimănui nimic. Am venit pentru mine. Am petrecut trei luni la Survivor, o experiență intensă care m-a trecut prin foarte multe momente, atât frumoase, cât și dificile. Am cunoscut oameni diferiți, cu caractere variate, de care m-am apropiat și alături de care am construit conexiuni reale”, a scris Patrice pe o rețea socială.

După eliminarea de la Survivor, Patrice Cărăușan a rămas în relații bune cu Olga Barcari, cele două fiind surprinse ieșind împreună în oraș. În cea mai recentă postare de pe social media, fosta „Războinică” pare să fi intrat într-un proces de transformare personală, primele retușuri fiind deja cât se poate de vizibile. Mai exact, ea și-a pus aparat dentar – vezi AICI FOTO.

Câte mii de euro a primit Patrice Cărăușan de la Survivor

În cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026, Patrice Cărăușan s-a întors în România mai bogată cu câteva mii de euro. Ea a fost prezentă în comeptiție încă de la început, trecând prin provocări psihice și fizice dure, dar și prin momente în care a fost nevoită să își depășească propriile limite. Pentru fiecare etapă petrecute în Dominicană, concurenții sunt plătiți cu 1.500 de euro, sumă stabilită exclusiv pentru prezența sa în joc. Calculul final arată că fosta „Războinică” a plecat acasă cu suma de 27.500 de euro (1.500 de euro x 17 săptămâni).

