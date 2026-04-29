Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor? Bruneta a dezvăluit tot, în direct la Antena 1

De când s-a întors de la Survivor, Aris Eram pare că nu mai are liniște. Mai întâi a petrecut alături de Yasmin Awad într-un club de fițe și au ieșit scântei, mai apoi a fost ironizat de colegii de la matinal pe această temă, iar acum și Olga Barcari l-a dat de gol. Invitată în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, bruneta a povestit tot ce a făcut Aris la Survivor.

Aris Eram a reușit să facă o figură frumoasă la Survivor și a rezistat luni bune în jungla din Dominicană. Nu la fel de norocoasă a fost Olga Barcari. Aceasta a rezistat doar câteva săptămâni în competiție, dar au fost suficiente pentru a-l analiza îndeaproape pe fiul Andreei Esca, iar acum l-a dat de gol.

Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor

Olga Barcari a fost invitată în cadrul matinalului de la Antena 1, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre viața din Dominicană. Experiența a fost una frumoasă pentru ea, iar asta se datorează și colegilor de echipă. Printre aceștia s-a numărat și Aris Eram, iar Olga nu s-a plictisit deloc lângă el.

Se pare că tot ce se întâmplă la Survivor nu rămâne la Survivor, cel puțin în cazul lui Aris Eram. Olga l-a dat de gol în direct și a spus cum s-a comportat fiul Andreei Esca. Se pare că acesta a fost atent la colegele de echipă, iar cu Olga chiar s-a distrat pe cinste. S-au tachinat, s-au încurajat și s-au distrat bine împreună.

De asemenea, potrivit declarațiilor făcute de Olga, Aris Eram a fost și săritor, a spălat-o pe spate, a încurajat-o la jocuri și i-a fost mereu aproape. Nici bruneta nu s-a lăsat mai prejos, ea i-a făcut masaj, îi făcea patul, îi aranja hainele.

„Aris? Păi lui Aris îi făceam patul și îi făceam hainele, că el venise în vacanță. Vreau să zic că mă bucur că am fost cu Aris, că ne-am tachinat, ne-am dat picioare în fund, ne-am spălat unul pe celălalt pe spate. Deci am făcut mișto, l-am luat la dans. Mă susținea pe traseu și îmi spunea «Hai Olga dă-i din mâinile alea ale tale mai repede». Deci ne certam, ne arătam tot felul de semne. Nu știu… a fost mișto cu el. Zici că era verișorul meu mai mic și ne tachinam de dimineață până seara. I-am făcut masaj, acolo a descoperit masajul facial. E mititel, nu ai ce să faci”, a declarat Olga Barcari, în cadrul matinalului de la Antena 1.

