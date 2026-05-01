”M-au umilit”. Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix: ”Nu vor să îmi dea ultimul cadou de la el. Au vândut tot”

Mihaela Rădulescu a revenit în atenția publicului cu o serie de declarații publicate pe rețelele de socializare, în care descrie o situație tensionată apărută după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner. Mesajele postate de vedeta de televiziune conturează un conflict în desfășurare legat de bunuri personale, amintiri și obiecte care, potrivit acesteia, au aparținut relației lor și nu i-au fost returnate.

În centrul situației se află un obiect pe care Mihaela Rădulescu îl descrie ca fiind un cadou cu valoare sentimentală puternică, primit de la Felix Baumgartner. Este vorba despre o motocicletă personalizată, cunoscută sub numele de „Monkey”, care ar fi fost achiziționată și modificată special pentru ea. Vedeta susține că acest obiect reprezintă ultimul dar important primit de la partenerul ei și că, în prezent, se află în posesia familiei acestuia, fără a-i fi fost predat.

Potrivit relatărilor făcute publice, situația ar fi escaladat într-o dispută juridică și administrativă, în care comunicarea directă dintre părți ar fi fost înlocuită de intervenția avocaților. Mihaela Rădulescu afirmă că acest context a amplificat tensiunile și a transformat un conflict personal într-un demers oficial, în care ar fi resimțit un tratament pe care îl descrie ca fiind umilitor.

Vedeta mai susține că ar fi încercat să demonstreze dreptul său asupra motocicletei prin mesaje, materiale video și mărturii ale unor persoane care ar fi fost prezente în momentul achiziției și al utilizării obiectului de către cuplu. De asemenea, ea afirmă că deține înregistrări video în care Felix Baumgartner ar fi prezentat motocicleta și ar fi discutat despre planurile de călătorie în care aceasta urma să fie utilizată, inclusiv o deplasare planificată spre Monaco.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat.

Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui…

Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând. Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată.

Toate mesajele și videoclipurile pe care le aveam de la Felix nu au fost suficiente ca să-i convingă pe părinții lui că este al meu.

Din fericire, am găsit doi martori care erau acolo când Felix l-a cumpărat.

Totuși, nici până azi nu vor să-mi dea actele pentru el.

Prostia noastră că nu am înregistrat fiecare conversație pe care am avut-o, așa cum fac îndrăgostiții… În zeci de videoclipuri, el îmi arată totul despre Monkey al meu (n.r. ”numele” pe care îl primise motocicleta cumpărată de Felix pentru Mihaela). Trebuia să-l ducem la Monaco după acea călătorie în Italia…Amândoi iubeam motocicletele și nu sunt doar pasager — chiar le conduc de 20 de ani.

Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el?

Acum să vedeți partea „amuzantă”. Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia.

„Amuzant”, nu-i așa?… Da…

Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre — două Triumph, două KTM…”, a transmis Mihaela în mediul online.

Un alt element menționat în postările sale vizează faptul că, în urma decesului partenerului său, o parte dintre bunurile comune ar fi fost gestionate de familia acestuia, inclusiv motocicletele folosite de cei doi. Mihaela Rădulescu afirmă că mai multe vehicule, printre care modele Triumph și KTM, nu ar mai fi în posesia sa sau ar fi fost vândute

Imagini uluitoare cu locuința Mihaelei Rădulescu de la Monaco. Aici a locuit alături de Felix

Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după războiul cu părinții lui Felix Baumgartner: ”Învață din tragedia mea”