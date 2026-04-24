Imagini uluitoare cu locuința Mihaelei Rădulescu de la Monaco. Aici a locuit alături de Felix

Mihaela Rădulescu a împărtășit cu fanii săi imagini din casa de lux în care locuiește, în Monaco. Vedeta a postat fotografii inedite, menționând că se ocupă personal de sarcinile din casă.

Fosta prezentatoare TV se bucură de o avere impresionantă, motiv pentru care a reușit să își creeze confortul dorit. Printre proprietățile pe care le deține vedeta se regăsește și o casă de vis situată în Monaco. Locuința a fost amenajată după bunul său plac.

Recent, Mihaela Rădulescu a făcut turul casei și le-a prezentat fanilor fiecare colțișor. Ea și-a pus amprenta, pentru a crea o atmosferă plăcută și primitoare.

Casa se află într-o zonă exclusivistă din Monaco, apreciată pentru priveliștea spectaculoasă către mare. În exterior, proprietatea dispune de o terasă elegantă și o piscină, ideale pentru momente de relaxare.

În interior însă, atmosfera devine cu adevărat impresionantă. Mihaela Rădulescu a ales piese de mobilier aparte, care reflectă pasiunea ei pentru artă și design. De la perdele cu un stil inedit, până la scaune cu forme și modele neobișnuite, locuința îmbină elemente decorative originale, fiecare detaliu contribuind la un decor cu personalitate puternică.

Vedeta se ocupă de toate sarcinile din casă

Deși are un program extrem de încărcat, călătorind foarte des, Mihaela Rădulescu reușește să se implice în toate activitățile casnice. Vedeta a mărturisit că gătește și face curățenie. Altfel spus, pare că treburile gospodărești se numără printre pasiunile sale.

Într-o postare pe rețelele de socializare, ea a susținut că îngrijirea casei este strict în sarcina ei și reușește să facă totul să arate impecabil.

”Sunt Leoaică, îmi place mult acasă și casa trebuie să mă reprezinte, categoric. Am tot achiziționat piese de mobilier sau artă, iubesc materialele de calitate, culorile neutre, stilul art-deco… E mult de povestit aici, sunt extrem de pasionată de decorul interior, de curățenie și cozyness… Gătesc des, invit prieteni la masă, îmi fac singură piața și curățenia (sunt moldoveancă, la naiba!). Diva e activată doar la ieșirile în oraș, la filmări, când e neapărat nevoie de prezența ei”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

