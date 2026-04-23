Mihaela Rădulescu, strigăt de dor. Imagini doar de ea știute, cu Felix

De: Elisa Tîrgovățu 23/04/2026 | 13:23
Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. La aproape nouă luni de la decesul lui Felix Baumgartner, vedeta își strigă în continuare durerea pe rețelele de socializare. Recent, fosta prezentatoare TV a făcut o postare prin care a rememorat momente petrecute cu fostul partener.

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost una intens mediatizată de-a lungul anilor. Cei doi au format un cuplu apreciat atât în România, cât și la nivel internațional. Chiar dacă au preferat, în general, să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, aparițiile lor împreună au atras întotdeauna atenția.

În prezent, mesajele publicate de vedetă arată că perioada prin care trece este una de reflecție și vindecare. Mai mult decât atât, procesul este unul cu atât mai dificil cu cât, în urmă cu doar două zile, sportivul austriac ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.

Pe această cale, fosta prezentatoare i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să se bucure de viață și să-și iubească partenerii ca și cum ziua de mâine nu ar mai exista, deoarece niciodată nu știu ce li se poate întâmpla.

Vedeta a făcut trimiteri la cele mai frumoase clipe petrecute cu Felix

În cea mai recentă postare, Mihaela Rădulescu a punctat clipe simple, dar pline de semnificație, petrecute alături de fostul partener. Este vorba despre momentele din intimitatea casei, despre gesturi cotidiene care, în timp, au devenit amintiri prețioase.

„Timp de 8 luni nu mi s-a permis să mă întorc în casa noastră, în bucătăria mea, unde Felix mi-a făcut o mie de poze… Când găteam pentru el, luam mereu „desertul” în dormitor… Nu știi niciodată ce îl aprinde pe bărbatul care te iubește. Uneori sunt doar cele mai simple, nesofisticate, neplanificate detalii…”, a scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

După șocul pe care l-a suferit odată cu dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a avut parte și de o reacție complet neașteptată din partea familiei bărbatului. Aceasta a subliniat că nu i s-a permis să se întoarcă timp de 8 luni la casele comune doar pentru a-și lua lucrurile și a salva pisicile.

Ea a menționat că nu a cerut niciun ban sau obiect de valoare familiei partenerului. Nu a dat în judecată părinții, deși susține că aceștia i-ar fi invadat intimitatea, intrând în casele ei și ale lui Felix cu străini.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Rădulescu, hărțuită și umilită! Vedeta TV a povestit episodul tensionant din Austria: ”Destul e destul!”

Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul

Iți recomandăm
Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”
Știri
Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”
Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje
Știri
Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Mediafax
Ce a făcut D4vd cu fetița de 14 ani: raportul autopsiei, făcut public
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
Gandul.ro
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl ignori de ani de zile
Mediafax
Nu-l vinde și nu-l arunca. Ce poate face telefonul vechi pe care îl...
Parteneri
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Click.ro
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”
Digi 24
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos hotel din Europa de Est”
Gandul.ro
Trump Tower din Chicago, proiectat pentru București. Președintele SUA vrea să construiască „cel mai luxos...
Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”
Secretul Anamariei Ferentez pentru siluetă, la 50 de ani: ”Mâncarea nu trebuie să aibă gust”
Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje
Cum va arăta turnul Trump, care se construiește în București? Va avea 30 de etaje
Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă ...
Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă de ea, chiar dacă nu merită”
Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: ...
Răsturnare de situație în cazul crimei din capitală! Necropsia a scos la iveală detalii importante: nu ar fi fost ucisă de iubitul octogenar
Ilinca Vandici a confirmat. Are un nou iubit, după separarea de soț
Ilinca Vandici a confirmat. Are un nou iubit, după separarea de soț
Cristi Chivu a dat lovitura cu Inter. Clubul unde antrenează românul, cel mai mare profit din Europa
Cristi Chivu a dat lovitura cu Inter. Clubul unde antrenează românul, cel mai mare profit din Europa
Vezi toate știrile