Mihaela Rădulescu, strigăt de dor. Imagini doar de ea știute, cu Felix

Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. La aproape nouă luni de la decesul lui Felix Baumgartner, vedeta își strigă în continuare durerea pe rețelele de socializare. Recent, fosta prezentatoare TV a făcut o postare prin care a rememorat momente petrecute cu fostul partener.

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost una intens mediatizată de-a lungul anilor. Cei doi au format un cuplu apreciat atât în România, cât și la nivel internațional. Chiar dacă au preferat, în general, să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, aparițiile lor împreună au atras întotdeauna atenția.

În prezent, mesajele publicate de vedetă arată că perioada prin care trece este una de reflecție și vindecare. Mai mult decât atât, procesul este unul cu atât mai dificil cu cât, în urmă cu doar două zile, sportivul austriac ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.

Pe această cale, fosta prezentatoare i-a îndemnat pe cei care o urmăresc să se bucure de viață și să-și iubească partenerii ca și cum ziua de mâine nu ar mai exista, deoarece niciodată nu știu ce li se poate întâmpla.

Vedeta a făcut trimiteri la cele mai frumoase clipe petrecute cu Felix

În cea mai recentă postare, Mihaela Rădulescu a punctat clipe simple, dar pline de semnificație, petrecute alături de fostul partener. Este vorba despre momentele din intimitatea casei, despre gesturi cotidiene care, în timp, au devenit amintiri prețioase.

„Timp de 8 luni nu mi s-a permis să mă întorc în casa noastră, în bucătăria mea, unde Felix mi-a făcut o mie de poze… Când găteam pentru el, luam mereu „desertul” în dormitor… Nu știi niciodată ce îl aprinde pe bărbatul care te iubește. Uneori sunt doar cele mai simple, nesofisticate, neplanificate detalii…”, a scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

După șocul pe care l-a suferit odată cu dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a avut parte și de o reacție complet neașteptată din partea familiei bărbatului. Aceasta a subliniat că nu i s-a permis să se întoarcă timp de 8 luni la casele comune doar pentru a-și lua lucrurile și a salva pisicile.

Ea a menționat că nu a cerut niciun ban sau obiect de valoare familiei partenerului. Nu a dat în judecată părinții, deși susține că aceștia i-ar fi invadat intimitatea, intrând în casele ei și ale lui Felix cu străini.

