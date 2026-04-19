Imagine rară cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. Nimic nu prevestea războiul

De: Alina Drăgan 19/04/2026 | 18:32
Mihaela Rădulescu, alături de părinții lui Felix Baumgartner /Foto: Social media
În ultima perioadă, Mihaela Rădulescu a luat prin surprindere pe toată lumea. După ce o bună perioadă de timp a preferat discreția, acum vedeta nu a mai suportat și a vorbit deschis despre războiul pe care a trebuit să îl poarte cu părinții lui Felix Baumgartner. În urmă cu ceva timp, Mihaela Rădulescu se afișa în ipostaze apropiate alături de cei care aveau să îi devină „dușmani”.

Anul 2025 a fost unul extrem de greu pentru Mihaela Rădulescu. Vedeta nu și-a pierdut doar partenerul de viață, ci și mama. Măcinată de durere, aceasta a ales să fie discretă, însă recent nu a mai suportat și a răbufnit. Se pare că de luni de zile aceasta poartă un adevărat război cu „socrii”.

Felix Baumgartner a decedat în data de 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unei prăbușiri cu o parapantă motorizată, în zona Porto Sant’Elpidio, Italia. Aflat într-o simplă plimbare aeriană, sportivul – celebru pentru saltul său din stratosferă – și-a pierdut viața într-un mod cu totul neașteptat. Circumstanțele morții sale au ridicat numeroase semne de întrebare.

Ei bine, după decesul acestuia, se pare că o adevărată luptă a început între Mihaela Rădulescu și părinții fostului său partener. Aceștia ar fi supus-o la numeroase umilințe, iar vedeta nu a mai suportat și a răbufnit.

În acest context, în mediul online, au apărut mai multe fotografii cu Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner. În trecut, vedeta se afișa alături de „socrii”, iar relația dintre ei părea una destul de apropiată și nimeni nu bănuia ce avea să urmeze.

Acum, Mihaela Rădulescu spune că părinții fostului iubit au pornit un adevărat război împotriva ei și chiar au angajat trei avocați care să lupte contra ei.

„Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… «hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei» (3!!!, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…)“, a explicat Mihaela Rădulescu, în mediul online.

 

Foto: Instagram, TikTok

