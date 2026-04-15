Mihaela Rădulescu, confesiuni neașteptate. Vedeta a explicat de ce nu a putut să îi respecte ultima dorință a fostului partener

De: Elisa Tîrgovățu 15/04/2026 | 15:03
Mihaela Rădulescu a făcut declarații emoționante la aproximativ nouă luni de la dispariția lui Felix Baumgartner. Ea a vorbit sincer despre ultimele dorințe ale acestuia, dar și despre promisiunea pe care i-a făcut-o și pentru care a luptat cu determinare, în ciuda faptului că familia lui nu a fost întotdeauna de acord.

Felix Baumgartner, cunoscut pentru saltul istoric din 2012 de la limita spațiului, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă produs în Italia. La vârsta de 56 de ani, acesta a pierdut controlul aparatului de zbor în timp ce survola localitatea Porto Sant’Elpidio, prăbușindu-se în piscina unui hotel.

Vedeta nu a reușit să își țină promisiunea din cauza familiei lui Felix

Mihaela Rădulescu a rememorat unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Ea a vorbit despre relația profundă pe care a avut-o cu partenerul său. Vedeta a explicat că a făcut tot posibilul să îi respecte dorințele, așa cum le-au discutat împreună. Însă, procesul nu a fost lipsit de obstacole, mai ales în relația cu familia acestuia.

„Asta mă doare cel mai mult – să văd cum nici măcar n-au vrut să mă asculte când am încercat să vă spun că Felix mi-a povestit TOTUL despre cum vrea să fie amintit, am discutat despre toate lucrurile despre care nu a putut vorbi niciodată cu mama lui…!

Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea organizată de familie, Felix m-a pus să jur că nu voi lăsa pe nimeni să-l îngroape, voia să continue să zboare, mi-a cerut să-i împrăștii cenușa într-un loc anume… Și am făcut exact ce a vrut. Dar nu pot face prea multe altceva, toate trofeele, medaliile, echipamentul sportiv, nu mai am nimic…”, a fost declarația făcută de Mihaela Rădulescu.

Vedeta a subliniat că a încercat să urmeze întocmai fiecare detaliu stabilit de Felix Baumgartner. Însă, a recunoscut că anumite aspecte nu au putut fi controlate. Deciziile celor apropiați și contextul familial au făcut ca unele dintre dorințele sale să nu poată fi îndeplinite exact așa cum și-ar fi dorit.

