Mihaela Rădulescu, mesaj public după 8 luni de tăcere. Primul Paște fără Felix Baugartner: „Am ales să nu plâng”

După luni de tăcere, Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre cea mai întunecată perioadă din viața ei, după pierderea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că aceste evenimente au marcat-o profund, însă a găsit puterea să meargă mai departe și să-și reconstruiască viața.

Mama Mihaelei Rădulescu a murit în luna decembrie 2025, la fix 6 luni după pierderea iubitului ei, Felix Baumgartner. După 8 luni de tăcere, în care și-a trăit durerea în fiecare clipă, fosta prezentatoare TV a vorbit public despre cea mai neagră perioadă din viața ei.

Mihaela Rădulescu: ”Am ales să nu plâng în public”

După luni de tăcere, Mihaela Rădulescu și-a pus gândurile și o parte din suflet într-un mesaj public. Pierderile succesive din viața ei, survenite într-o perioadă de doar 6 luni, au lăsat urme adânci și o suferință care, cel mai probabil, nu va dispărea niciodată. Abia acum, cu mult curaj și asumare, a ales să împărtășească prin ce a trecut și să transmită un mesaj profund și inspirațional.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite…

Am trait cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea barbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru altii, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindecă și pe mine…

Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viată. Am refuzat orice interviu, din orice țară, nu am vrut să fie nimic despre mine, nu am vrut să fiu eu victima care plânge în fața camerelor.

Nu mi-am câștigat nici banii, nici celebritatea prin a fi iubita cuiva, ci doar prin munca mea, realizările mele, activismul meu, cărțile mele, faptele mele bune pentru altii si sunt mândră ca n-am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit si am construit cu toate puterile mele”, a spus Mihaela Rădulescu.

„Răutatea e mama prostiei”

De asemenea, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj destul de puternic și a subliniat câteva idei esențiale despre respectul de sine, independența și deminitate femeilor care au trecut sau care se află într-o situație similară cu a ei. Prinvind prin filtrul personal, al unei femei catalogate greșit și etichetată uneori drept o femeie profitoare, mesajul ei încurajează femeile să nu accepte disprețul străinilor, să lupte pentru drepturile lor și să înțeleagă importanța de a se ridica și de a merge mai departe.

„Nicio femeie n-ar trebui sa fie doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță exista de ambele părți. Spun asta pentru orice femeie puternică, independentă, capabilă, inteligentă… și îndrăgostită – nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească, să te trateze de parca n-ai nicio valoare, nu lăsa pe nimeni sa-ti spună cum să iubești și cum să taci…

Luptă pentru cine ești, construiește-ți propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te că nu vei ajunge în stradă dacă iubirea ta se termina, indiferent de scenariu… Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și nu ezita nicio secundă sa lupți pentru drepturile tale, pentru respectul pe care-l meriți. Când vor încerca să te umilească, să te discrediteze în fața altora doar pentru că atâta pot ei, amintește-ți cine ești, îndreaptă-ți spatele, ține capul sus și mergi în drumul tău.

Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta, cum știi tu mai bine, ca să te întorci la tine însăți. Nu te certa cu oamenii răi și mici, pentru că răutatea e mama prostiei și logica n-o să funcționeze cu ei. Nici omenia. Nici bunul simț. Fă bine în jur și o să-ți fie bine…”, a fost mesajul Mihaelei Rădulescu.

