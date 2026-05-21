Părinții lui Dani Vicol, primele declarații după condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu: ”Nu este corectă sentința”

Mario Iorgulescu a primit condamnarea definitivă de opt ani și nouă luni pentru accidentul mortal provocat sub influența drogurilor. La Dan Capatos Show, Iulian Vicol, tatăl victimei lui Iorgulescu, a vorbit despre sentința care a fost pronunțată. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Tatăl lui Dani Vicol spune că sentința nu poate compensa niciodată pierderea fiului său și trauma familiei. Cu toate acestea, socrul lui Melek speră ca Mario să accepte pedeapsa și să nu mai fugă de consecințe. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ar trebui să vină să-și facă pedeapsa. Noi facem șapte ani de când copilul nostru nu mai este. Ar trebui să gândească și să vină să-și pună viața în siguranță. Corectă nu este sentința. I-a luat viața unui om care avea un viitor și doi copii. Măcar pedeapsa asta să-l facă să nu mai gândească că poate scapă.”

Iulian Vicol a dezvăluit că Mario Iorgulescu nu a contribuit financiar la creșterea copiilor rămași după tragedie.

„Copiii nu au o pensie alimentară. Noi o ajutăm și pe mama lor cu ce putem. Ar trebui să vină și să-și facă datoria față de copiii băiatului meu.”

Bărbatul este convins că Mario Iorgulescu trăiește permanent cu teama condamnării și a întoarcerii în România. Mai mult, acesta crede că fuga în Italia nu i-a adus liniștea pe care probabil o căuta după accident.

„Viața lui de acolo nu e o viață bună. O să stea pe goană cât o să stea. Dumnezeu o să-i găsească și lui o cale. Poate scapă și de anumite vicii. Vino și fă-ți pedeapsa cât vrei tu. Poate în felul ăsta scapă și de viciile lui.”

Familia lui Dani Vicol continuă și lupta financiară, după ce Fondul de Garantare le-a respins recent dosarul. Părinții victimei declară că au cheltuit sume uriașe și sunt încă împovărați de datorii după proces.

„Fondul de Garantare ne-a respins dosarul. Instanța a decis deja sumele și cineva trebuie să le plătească. Noi am cheltuit foarte mulți bani și suntem încă datori. Noi nu l-am urât. Ne-am rugat doar să ni se facă dreptate. Așa cum știe Dumnezeu să o facă.”

