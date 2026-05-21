Acasă » Știri » Părinții lui Dani Vicol, primele declarații după condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu: ”Nu este corectă sentința”

Părinții lui Dani Vicol, primele declarații după condamnarea definitivă a lui Mario Iorgulescu: ”Nu este corectă sentința”

De: Simona Vlad 21/05/2026 | 22:44
Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mario Iorgulescu a primit condamnarea definitivă de opt ani și nouă luni pentru accidentul mortal provocat sub influența drogurilor. La Dan Capatos Show, Iulian Vicol, tatăl victimei lui Iorgulescu, a vorbit despre sentința care a fost pronunțată. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Tatăl lui Dani Vicol spune că sentința nu poate compensa niciodată pierderea fiului său și trauma familiei. Cu toate acestea, socrul lui Melek speră ca Mario să accepte pedeapsa și să nu mai fugă de consecințe. Vezi emisiunea integrală aici!

„Ar trebui să vină să-și facă pedeapsa. Noi facem șapte ani de când copilul nostru nu mai este. Ar trebui să gândească și să vină să-și pună viața în siguranță. Corectă nu este sentința. I-a luat viața unui om care avea un viitor și doi copii. Măcar pedeapsa asta să-l facă să nu mai gândească că poate scapă.”

Iulian Vicol a dezvăluit că Mario Iorgulescu nu a contribuit financiar la creșterea copiilor rămași după tragedie.

„Copiii nu au o pensie alimentară. Noi o ajutăm și pe mama lor cu ce putem. Ar trebui să vină și să-și facă datoria față de copiii băiatului meu.”

Bărbatul este convins că Mario Iorgulescu trăiește permanent cu teama condamnării și a întoarcerii în România. Mai mult, acesta crede că fuga în Italia nu i-a adus liniștea pe care probabil o căuta după accident.

„Viața lui de acolo nu e o viață bună. O să stea pe goană cât o să stea. Dumnezeu o să-i găsească și lui o cale. Poate scapă și de anumite vicii. Vino și fă-ți pedeapsa cât vrei tu. Poate în felul ăsta scapă și de viciile lui.”

Familia lui Dani Vicol continuă și lupta financiară, după ce Fondul de Garantare le-a respins recent dosarul. Părinții victimei declară că au cheltuit sume uriașe și sunt încă împovărați de datorii după proces.

„Fondul de Garantare ne-a respins dosarul. Instanța a decis deja sumele și cineva trebuie să le plătească. Noi am cheltuit foarte mulți bani și suntem încă datori. Noi nu l-am urât. Ne-am rugat doar să ni se facă dreptate. Așa cum știe Dumnezeu să o facă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Mario Iorgulescu, prima reacție după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos

Melek, primele declarații după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare: „Fiecare primește ce merită”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea îi dă acest drept”
Știri
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea îi dă acest drept”
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are nevoie de ajutor”
Știri
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are nevoie de ajutor”
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
Click.ro
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru...
ULTIMA ORĂ
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea ...
Mariana Savu explică mecanismul drepturilor de autor în scandalul dintre Chilian și Mărgineanu: ”Legea îi dă acest drept”
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are ...
Adina Anghelescu, dezvăluiri la Dan Capatos Show după sentința lui Mario Iorgulescu: ”Familia are nevoie de ajutor”
Jeff Bezos cere scutiri de impozit pentru cei cu venituri mici și medii: „Asta ar ajuta milioane de ...
Jeff Bezos cere scutiri de impozit pentru cei cu venituri mici și medii: „Asta ar ajuta milioane de oameni”
Alina de la Desafio a uitat de “prietenia” cu Ramona Olaru după ce s-a afișat la braț cu fostul ...
Alina de la Desafio a uitat de “prietenia” cu Ramona Olaru după ce s-a afișat la braț cu fostul ei. Steve Ant a picat la mijloc fără să vrea
Sfârșit tragic pentru o tânără baschetbalistă. A murit după ce a fost lovită cu mașina
Sfârșit tragic pentru o tânără baschetbalistă. A murit după ce a fost lovită cu mașina
Cine este bruneta care l-a făcut pe Florin Ristei să uite de toate fostele. Artistul de la Neatza și-a ...
Cine este bruneta care l-a făcut pe Florin Ristei să uite de toate fostele. Artistul de la Neatza și-a găsit “antrenorul” perfect pentru ieșiri romantice
Vezi toate știrile