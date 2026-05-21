Melek, primele declarații după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare: „Fiecare primește ce merită”

De: Loriana Dasoveanu 21/05/2026 | 16:26
Melek Patrisia, văduva victimei lui Mario Iorgulescu, a oferit prima reacție după ce a aflat de sentința primită de fiul președintelui LPF. Acesta a fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare după ce în luna septembrie 2019 a provocat un accident mortal în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. Fiul lui Gino Iorgulescu a primit pedeapsa după ce au fost contopite sentințele pentru mai multe infracțiuni, printre care ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe. Contactată de CANCAN.RO, văduva lui Dani Vicol a oferit prima reacție după ce a aflat sentința. 

Mario Iorgulescu a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani pentru că a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate, dintr-un alt dosar. Pedeapsa finală a fost de 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare. În urma sentinței, văduva victimei lui Mario Iorgulescu a avut prima reacție.

La aproape 7 ani de când Dani Vicol, un bărbat de 24 de ani,  și-a pierdut viața în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, acesta din urmă și-a primit pedeapsa. Dosarul a fost marcat de numeroase termene, amânări și controverse. În plus, după accident Mario Iorgulescu a fost transportat în Italia, acolo unde a fost internat într-o clinică privată de recuperare. După șapte ani de amânări, fiul Președintelui LPF și-a primit pedeapsa.

„Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), urmând ca inculpatul Iorgulescu Gino Mario să execute pedeapsa principală rezultată de 8 ani și 8 luni închisoare”, se arată în decizia pronunțată de ÎCCJ la data de 21 mai 2026.

De asemenea, timp de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, Mario Iorgulescu are interzise mai multe drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorit, dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de persoana vătămată, dreptul de a se apropia de locuința sau de alte locuri în care persoana vătămată desfășoară activități sociale, la o distanță mai mică de 100 de metri.

Contactată de CANCAN.RO, Melek a mărturisit că vestea condamnării i-a readus în minte întreaga tragedie prin care familia ei a trecut, însă se bucură că justiția și-a spus în cele din urmă cuvântul. Melek ne-a mărturisit că era în telefon și cu tatăl lui Dani Vicol și discutau despre sentința primită de bărbatul care l-a ucis.

„Vorbeam cu socrul meu acum despre asta. Dumnezeu este sus și le vede pe toate. Mai devreme sau mai târziu fiecare primește ce merită. Mă afectează negativ să vorbesc despre asta, trebuie să mă concentrez pe munca mea”, a fost prima reacție a lui Melek Patrisia.

În urmă cu patru luni, Melek a spus la Dan Capatos Show că vrea cu orice preț să-i fie făcută dreptate soțului ei decedat.

„Vreau să se facă dreptate! De fapt, ce vreau cu adevărat este să-l chinui ca pe un câine, să-l strâng de gât în ochii mei, să-l văd cum moare. Da, totodată vreau să fiu liniștită față de mine și față de Dumnezeu și față de el că nu am tăcut, că am făcut tot ce mi-a stat în putință și că nu m-am lăsat. Nici nu m-am vândut, așa cum s-a mai discutat. În sinea mea, în sufletul meu, vreau doar să fiu împăcată și să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru un om care este în pământ și nu poate să își ia apărarea”, spunea ea.

