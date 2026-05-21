Cea mai norocoasă zodie. Cristina Demetrescu nominalizează nativii care vor da lovitura pe final de primăvară

Potrivit expertei în astrologie Cristina Demetrescuj, o parte din nativii născuți într-o zodie de apă se vor bucura de o serie de schimbări majore în viețile lor. Marte și Venus își schimbă semnul, Soarele intră în Gemeni, iar activitatea cosmică este suficient de intensă încât să ne țină pe toți în alertă.

În săptămâna 18-24 va exista o schimbare majoră în sistemul solar. Trei planete își schimbă semnul: Venus intră în Rac pe 18 mai, Marte intră în Taur pe 18 mai, iar Soarele intră în Gemeni pe 20 mai. Aceste schimbări profunde ne încurajează să fim mai blânzi și mai tandri în relațiile cu cei din jurul nostru.

Vom căuta plăcerea și emoția, dând frâu liber creativității noastre. Racii vor simți un val de energie, iar oamenii vor fi atrași de ei și le vor oferi oportunități interesante. Această perioadă va fi favorabilă și pentru schimbări de aspect, noi cunoștințe și îmbunătățirea stabilității financiare.

Cea mai norocoasă zodie în săptămână 18-24 mai 2026

În timp ce aștepți ca cineva fermecător și cool să te cucerească, ar trebui să-ți petreci săptămâna concentrându-te pe cum poți face ceva special pentru tine, chiar dacă este ceva minim, precum o plimbare în parc sau o baie relaxantă. Obiectivul este să te conectezi cu sentimentele tale sincere. Relaxarea este un obiectiv care poate fi greu de atins, dar merită efortul. Împrăștie-ți energia iubitoare asupra ta pentru a-ți reaprinde încrederea.

Ieși din rutină și schimbă energia generală a vibrației tale, îmbrățișând schimbarea. Cosmosul te îndeamnă să ieși din tipare și să fii deschis în privința dorințelor tale. Acțiunile obișnuite nu te ajută să te îndrepți în direcția pe care ți-o dorești în acest moment.

„Racul este cea mai norocoasă zodie în această perioadă. Venus și Jupiter aduc lucruri frumoase și interesante în viața sa, iar acest lucru îl face să radieze. Este o perioadă excelentă pentru reconectarea cu sinele, cu familia și cu propria ființă. Totodată, Racii pot avea vise premonitorii, deoarece sunt o zodie profund onirică, iar aceste vise pot anunța schimbări importante în viața lor”, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

