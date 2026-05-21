Test psihologic | Ce loc alegi în avion: Fereastră, mijloc sau culoar? Răspunsul îți spune dacă preferi libertatea sau controlul

Este joi și a venit timpul pentru încă un test. De această dată nu este vorba despre un test IQ sau deslușirea unui iluzii optice, ci despre un test psihologic, prin care o să afli dacă preferi libertatea sau controlul. Tot ce trebui să faci este să oferi răspunsul la următoarea întrebare. Ce loc alegi în avion: fereastră, mijloc sau culoar?

Testul de astăzi aduce câteva detalii despre personalitatea fiecăruia și felul în care gândim sau acționăm. Prin alegerea unuia dintre cele trei locuri determini ce fel de persoană ești și dacă preferi libertatea sau controlul. Alegerea locului într-un avion nu ține doar de confort. Ea dezvăluie nevoi psihologice ascunse și trăsături de personalitate.

Ce loc alegi în avion: Fereastră, mijloc sau culoar?

Testul de astăzi este unul psihologic. Se pare că locul pe care îl alegi pe harta scaunelor spune multe despre modul în care creierul tău face față situației de a fi blocat într-un tub de metal, alături de 100 de străini, la sute de metri altitudine.

Locul de la geam

Dacă alegi un loc la geam în avion, psihologia spune că îți place controlul. Pui preț pe intimitate și control mai mult decât pe orice altceva. Odată ce te-ai așezat la locul tău, intri în propria lume. Îți pui căștile, îți sprijini capul de perete și te deconectezi.

Ești un visător. Preferi să privești norii decât spătarul scaunului din față. Priveliștea de la geam te ajută să simți că nu ești, de fapt, captiv într-un spațiu mic. Simți că deții controlul asupra limitelor propriului tău teritoriu.

Locul de la culoar

Dacă alegi un loc la culoar în avion, psihologia spune că iubești libertatea. Prețuiești libertatea de mișcare. Urăști senzația de a fi „blocat”. Te simți mai relaxat când știi că te poți ridica și întinde oricând dorești.

Ești un gânditor independent. Nu îți place să ceri permisiunea. Preferi mai degrabă să fii tu cel care se ridică pentru ceilalți decât să treci prin acel schimb stânjenitor de scuze și politețuri. Ai o mentalitate practică și orientată spre obiective. De multe ori alegi locul la culoar pentru a te putea ridica rapid și ieși din avion imediat după aterizare.

Locul de la mijloc

Dacă alegi locul de la mijloc în avion, psihologia spune că ești un mediator natural. Tu ești persoana care pune pacea și confortul grupului înaintea propriului confort. Deși mulți evită locul de la mijloc, tu îl accepți fără prea multă dramă. Asta poate arăta că ai o capacitate mare de adaptare și toleranță.

Ești cooperant și empatic. Te obișnuiești rapid cu situațiile incomode și încerci să îi faci și pe ceilalți să se simtă bine. Nu simți nevoia să controlezi totul. Spre deosebire de cei care aleg geamul pentru intimitate sau culoarul pentru libertate, tu poți funcționa bine chiar și atunci când nu ai control complet asupra spațiului tău. Ești diplomat și sociabil.

