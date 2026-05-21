BANC | Doctorul îl întreabă pe pacient: „Cum ați reușit?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, perfect pentru a-ţi pune zâmbetul pe buze. Un doctor îşi întreabă pacientul cum a reuşit „performanţa” de a-şi rupe maxilarul în trei locuri. Explicaţia te va face să râzi în hohote!

Doctorul îl întreabă pe pacient:

– Și cum ați reușit să vă rupeți maxilarul în trei locuri?

– Eu lucrez la excavator. Vineri seara văd că un capac de canal nu e închis. Mă gândesc: „În weekend sigur cade vreun puști acolo!”. Am luat și l-am acoperit cu cupa. Luni vin la lucru, pornesc excavatorul, ridic cupa și de acolo ies trei instalatori!

Alte bancuri amuzante

Bulă la condus

– Bulă, ce faci? Trage frâna de mână, că picăm în șanț!

– Domnule instructor, frâna are mâini?!

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

Bulă la magazin

Bulă intră într-o alimentară și cere:

– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!

– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!

– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!

Bulă și geanta de firmă

– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rog?!

– Bubulino, din păcate, a fost ultima…

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

