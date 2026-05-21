BANC | Doctorul îl întreabă pe pacient: „Cum ați reușit?”

Doctorul îl întreabă pe pacient:
– Și cum ați reușit să vă rupeți maxilarul în trei locuri?
– Eu lucrez la excavator. Vineri seara văd că un capac de canal nu e închis. Mă gândesc: „În weekend sigur cade vreun puști acolo!”. Am luat și l-am acoperit cu cupa. Luni vin la lucru, pornesc excavatorul, ridic cupa și de acolo ies trei instalatori!
Bulă la condus
– Bulă, ce faci? Trage frâna de mână, că picăm în șanț!
– Domnule instructor, frâna are mâini?!
Bulă la interviu
Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!
Bulă la magazin
Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!
Bulă și geanta de firmă
– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rog?!
– Bubulino, din păcate, a fost ultima…
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
