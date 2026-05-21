El este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp

Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor după ce, la finalul anului 2025, a fost reținută în urma unui denunț formulat chiar de către soțul său. Acesta a susținut că femeia ar fi fost implicată în moartea mamei sale, Codruța Notar. Ar fi făcut totul pentru a pune mâna pe averea femeii. Acum, Amiana Păștină o să fie condusă pe ultimul drum. Cine este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea ei?

Pe 15 mai, Amiana Păștină a fost găsită fără suflare în celula sa din arestul preventiv al Poliției Sibiu. Femeia era reținută într-un dosar de omor, fiind acuzată că și-ar fi ucis propria mamă, o cunoscută femeie de afaceri, pentru a pune mâna pe averea ei.

El este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Aminei Păștină

După aproape șase luni petrecute în arest preventiv, Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în detenție. Circumstanțele exacte ale gestului nu au fost divulgate, însă se pare că motivul nu ar avea legătură cu vreo remușcare, ci cu un alt context familial. (Vezi mai multe detalii AICI).

Acum, Amiana Păștină o să fie condusă pe ultimul drum. Se pare că de înmormântarea acesteia se va ocupa chiar fratele său. Acesta a anunțat în mediul online când și unde va avea loc înmormântarea. Femeia o să fie condusă pe ultimul drum în data de 23 mai și va fi înmormântată la Galați.

„Pentru toți cei care au cunoscut-o pe sora mea Amiana Budrala, au iubit-o și doresc să îi aducă un ultim omagiu, începând de mâine 21.05 va fi depusă la capela bisericii Vovidenia din Galați, înmormântarea va avea loc în data de 23.05.2026, la ora 12:00. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi dăruiască liniște și lumină veșnică”, a transmis fratele acesteia, în mediul online.

Reamintim că Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în timp ce se afla în detenție. Gestul ar avea legătură cu unele vești proaste pe care aceasta le primise. Femeia se afla la a doua căsnicie și avea doi copii dintr-o relație anterioară. Relațiile cu fostul soț ar fi fost tensionate de mai mulți ani, existând litigii legate de custodie și drepturile părintești. Iar recent, fostul partener ar fi încercat în instanță restrângerea drepturilor materne, iar minorii nu ar mai fi avut voie să o viziteze în detenție.

