Ionela, o mămică de doar 30 de ani, și-a pus capăt zilelor. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem

De: Irina Vlad 21/05/2026 | 17:47
Moarte prematură și fulgerătoare a Ionelei a îndurerat întreaga comunitate din Argeș. Femeia, în vârstă de 30 de ani, era mama a două fetițe, iar apropiații susțin că s-ar fi confruntat cu un episod de depresie severă. 

Originară din Topoloveni, județul Argeș, Ionela Narcisa avea o familie care părea completă. Era soție și mama a două fetițe: una dintre ele mergea deja la școală, iar cea mică avea doar câteva luni. Apropiații femeii susțin că, de ceva vreme, aceasta s-ar fi confruntat cu depresie postnatală, afecțiune despre care nu a vorbit cu nimeni. Toate problemele ar fi culiminat cu anumite tensiuni dintre ea și tatăl copiilor ei.

Între Ionela Narcisa și soțul ei ar fi existat frecvent certuri și neînțelegeri, însă femeia nu ar fi spus nimănui prin ce dramă trece, purtând toată suferința în tăcere.  Moartea prematură a femeii a îndurerat întreaga comunitate din Topoloveni.

Cei care au cunoscut-o sunt încă în stare de șoc și nu își pot explică cum Ionela a ajuns până în punctul în care a cedat emoțional și psihic. Ionela Narcisa lasă în urmă o durere greu de descris pentru cei care au avut ocazia să-i fie aproape.

„Nu știu dacă există cuvinte potrivite pentru asta. E ciudat cum oamenii se îndepărtează în timp, dar unele legături nu dispar niciodată cu adevărat. Deși timpul și viața ne-au dus pe drumuri diferite, pentru mine ai rămas aceeași persoanăm un om bun cu suflet cald, care atunci când eram mai mică încerca să mă protejeze ca pe propria soră. Îmi pare rău că ai dus atâtea singură. Sper să fi găsit liniștea pe care nu ai avut-o aici… Drum lin, Ionela Narcisa”, a fost unul dintre mesajele care anunță dispariția Ionelei.

„Dacă știam că pe 29 aprilie va fi ultima dată când îți văd ochii nu te-aș mai fi lăsat să pleci de la mine. Dacă știam acum câteva zile când mi-ai scris cât de tare suferi… Îmi pare rău ca n-am putut să fac mai mult, să te înțeleg mai mult, să te sprijin mai mult… dar e târziu pentru părerile de rău. În sufletul meu o să rămâi un om cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Drum lin către îngeri, suflet drag!”

„Ai rămas cu o programare vineri la 16.30 pe agenda mea, și nu știu nici cum să fac să o tai de acolo. Nu mi-a venit să cred când am aflat, îmi pare așa de rău… Să spun decât drum lin…. ca atât se mai poate”, sunt doar câteva dintre mesajele cutremurătoare transmise pe rețelele de socializare de către cunoscuți.

