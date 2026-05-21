Alertă alimentară! Produsul consumat frecvent de români a fost retras de pe rafturi

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea a unui tip de fistic mărunțit, după ce analizele de laborator au indicat prezența peste limitele admise a ocratoxinei A.

Alertă alimentară în România

O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs care a devenit extrem de popular în ultima perioadă este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor Selgro a unui timp de fistic mărunțit.

Mai exact, la aceste produse au fost descoperite concentrații de ocratoxină care depășesc limitele legale admise. În consecință, mai multe loturi au fost retrase de la vânzare. Ca urmare a depistării unei neconformități, ANSVSA a dispus retragerea de la vânzare și rechemarea de la clienți a unui lot de fistic crud, decojit și mărunțit. Produsul a fost comercializat prin intermediul rețelei de magazine Selgros.

Măsura a fost luată după ce producătorul ORLANDOS IMPORT EXPORT 2001 SRL a anunțat retragerea produsului „Orlandos Maestro Fistic decojit crud mărunțit” (pachetul de 150 g, lot L1803267, valabil până la 31.03.2027), fiindcă în produs s-a depistat ocratoxina A, o substanță care poate deveni toxică dacă este consumată pe termen lung.

De asemenea, reprezentanții ANSVSA trag un semnal de alarmă și spun că aceste produse nu trebuie să fie consumate. Clienții care au cumpărat produsul din acel lot sunt sfătuiți să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze în magazin, unde vor primi banii înapoi chiar și fără bon fiscal.

„Dacă ați achiziționat acest produs, vă rugăm să NU îl consumați. Recomandarea este să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinul Selgros de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi returnată clienților fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.”, au transmis reprezentanții ANSVSA.

