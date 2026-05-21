BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”

– Mamă, care este cel mai bun soț?

– Militarul, draga mea! Își face patul, își ține lucrurile în ordine, e disciplinat și mai ales, știe să asculte de superiori!

Alte bancuri amuzante

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soţul îşi găseşe soţia în pat cu amantul

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

Soțul, în șoaptă, după ce au făcut amor

– Draagă, ți-a plăcut?

– Ce să-mi placă?

– Păi… „cum a fost”…

– Dar, ce, a fost?

„De ce te-ai căsătorit cu mama?”

– Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama? Soțul se întoarce către soție și îi spune:

– Vezi! Până și copilul se miră!

