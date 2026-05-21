BANCUL ZILEI | „Mamă, care este cel mai bun soț?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi! O fetiță își întreabă mama care este cel mai bun soț. Răspunsul acesteia te va face să râzi în hohote. Ești pregătit? Dacă da, spor la râs și voie bună!
– Mamă, care este cel mai bun soț?
– Militarul, draga mea! Își face patul, își ține lucrurile în ordine, e disciplinat și mai ales, știe să asculte de superiori!
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
– Cum e, mă, să fii însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:
-La ora asta se vine acasă?!
Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?
-Nu, schimba subiectul!!!
– Draagă, ți-a plăcut?
– Ce să-mi placă?
– Păi… „cum a fost”…
– Dar, ce, a fost?
– Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama? Soțul se întoarce către soție și îi spune:
– Vezi! Până și copilul se miră!
BANC | După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă
Bancul de weekend | O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic