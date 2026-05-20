BANC | De ce femeile preferă bărbații bogați, de fapt

Fiind deja mijlocul săptămânii și cu weekendul tot mai aproape, buna dispoziție începe să se instaleze natural. Ca să întrețină atmosfera relaxată, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor o porție zdravănă de umor. Bancul zilei promite să provoace râsete și, pe lângă partea amuzantă, vine și cu o „lecție” savuroasă pentru fetele care visează la măritiș.
Căsătoriți-vă cu unul bogat, oricum toți înșeală. Dar mai bine plângi în Dubai decât la Bobiță la chioșc.
Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
Pe chat:
– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!
– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!
– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!
– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..
– Chiar și ghebele?
– Chiar și ghebele fiule.
– Cum așa?
– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.