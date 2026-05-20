BANC | De ce femeile preferă bărbații bogați, de fapt

Fiind deja mijlocul săptămânii și cu weekendul tot mai aproape, buna dispoziție începe să se instaleze natural. Ca să întrețină atmosfera relaxată, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor o porție zdravănă de umor. Bancul zilei promite să provoace râsete și, pe lângă partea amuzantă, vine și cu o „lecție” savuroasă pentru fetele care visează la măritiș.

Căsătoriți-vă cu unul bogat, oricum toți înșeală. Dar mai bine plângi în Dubai decât la Bobiță la chioșc.

Alte bancuri amuzante

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!

– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..

– Chiar și ghebele?

– Chiar și ghebele fiule.

– Cum așa?

– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bubulina la oftalmolog Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…